DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Antalya'da aday tanıtım toplantısına katıldı:

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Türkiye'yi kadrolarıyla, çözümleriyle yönetmeye en hazır parti olduklarını belirterek, "Eğitim, sağlık gibi alanlarda başka hazırlığı olan yok. Siyasetçilerin çoğu kimlik siyaseti yapıyor." dedi.

Babacan, bir otelde düzenlenen partisinin belediye başkan adaylarının tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, DEVA Partisi'nin 28 Şubat zihniyetiyle mücadele etmek ve tam demokrasi için var olduğunu söyledi.

Parti olarak emeklinin, esnafın, çiftçinin sesi olduklarını dile getiren Babacan, verilen vaatlerin iktidar ve muhalefet partileri tarafından tutulmadığını savundu.

"Antalya-Alanya otoyol projesi nerede? Alacabel Tüneli projesi nerede?" diye soran Babacan, 2024 Türkiye'sinin sivrisinek, sahipsiz hayvanlar gibi sorunlarla uğraşmaması gerektiğini kaydetti.

Sokakların her yaştan insan için güvenli olduğu şehirler için yola çıktıklarını ifade eden Babacan, 23 ayrı alanda çözüm ürettiklerini belirtti. Babacan, "Türkiye'yi kadrolarıyla, çözümleriyle yönetmeye en hazır partiyiz. Eğitim, sağlık gibi alanlarda başka hazırlığı olan yok. Siyasetçilerin çoğu kimlik siyaseti yapıyor. Bu zihniyet, siyaseti iktidarıyla muhalefetiyle rant kapısı gören bir zihniyettir. DEVA kadroları siyaseti bu millete hizmet için bir alan olarak görür." diye konuştu.

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, sandıktan çıkan sonucun hükümete de bir mesaj olacağını söyledi.

Babacan, partisinin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Kıvanç Çetinkaya'ya destek istedi.