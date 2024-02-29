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        Babacan: Zaman, bu siyaset zihniyetini değiştirme zamanı

        DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "İktidarın da muhalefetin de kavgadan, ayrıştırmadan başka bir siyaseti yok. Artık görelim bunları. Tüm milletime sesleniyorum. Zaman, yeni bir şeyler yapma zamanı. Zaman, yeni bir yol çizme zamanı. Zaman, bu siyaset zihniyetini değiştirme zamanı. İşte DEVA tam da bunun için var" dedi.DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Antalya'da partisinin aday tanıtım toplantısına katıldı. Kentteki bir otelde 'Antalya'da Basın Buluşması' adıyla yapılan toplantıda Babacan, belediye başkan adayları, partililer ve gazetecilerle bir araya geldi. 28 Şubat'ın üzerinden, 27 yıl geçtiğini hatırlatan Babacan, "Bugün yine, 28 Şubat kararlarını alanların, uygulayanların ya da destekçilerinin silüetlerini ekranlardan görüyoruz. Biri küçük ortak, onu her gün görüyoruz, iktidarın hemen yanı başında. Biri, 'İktidarla aynı gemideyiz ama rotayı biz çiziyoruz' diyen Perinçek, onu da arada görüyoruz. 90'ların karanlığında ismi olan bir eski başbakan çıkıyor, iktidarın İstanbul adayına desteğini açıklıyor. Onu da ihtiyaç durumunda görüyoruz. Buradan iktidara sesleniyorum. Biz o siyasetçileri çok gördük ama bir yararlarını göremedik. Bu ülke onları maalesef çok gördü, en çok da zararlarını gördü. Rica ediyorum. 90'ların karanlık siyasetçilerini artık ekranlardan uzak tutun, çocuklardan uzak tutun. Biz gördük, onlar görmesin. Biz şahit olduk, onlar olmasın. Biz yaşadık, onlar yaşamasın. Türkiye'de bir hayalet dolaşıyor. 28 Şubat hayaleti. Hatırlıyor musunuz? O dönemin generalleri '1000 yıl sürecek' demişlerdi. Onu o generaller, o rütbeliler başaramadı ama Sayın Erdoğan ve ortakları başarma gayretinde. Yıllardır bu ülkeden defetmeye çalıştığımız her türlü zihniyet, geldi iktidarın yanı başına oturdu" diye konuştu.İktidarın da muhalefetin de torpilin önüne geçmediğini söyleyen Babacan, "Zihniyet aynı olduğu sürece bir şey yapma, bir şey başarma imkanları da yok. Zihniyet aynı olduğu sürece, iktidarın da muhalefetin de yeni bir söz söyleme gücü yok. İktidarın da muhalefetin de kavgadan, ayrıştırmadan başka bir siyaseti yok. Artık görelim bunları. Tüm milletime sesleniyorum. Zaman, yeni bir şeyler yapma zamanı. Zaman, yeni bir yol çizme zamanı. Zaman, bu siyaset zihniyetini değiştirme zamanı. İşte DEVA tam da bunun için var. O yüzden, biz buradayız" dedi.Babacan, "İktidarı da muhalefeti de bıraktık. Muhalefetin bir kısmıyla masada oturduk. Türkiye'nin her tarafındaki çözüm, ne hükümette ne muhalefette var. 23 alanda çözümleri millete sunmuş partiyiz. 6'lı masaya koyduk, altı imzalı belgeler var ya herkesin unutturmaya çalıştığı. Siyasette kimlik siyaseti yapılıyor. Kimlik siyaseti 'Ben falancayım, sen falancasın bana oy ver.' Ya arkadaş falancasın filancasın da bu ülke için ne yapacaksın anlat. Bu zihniyet siyaseti, iktidarıyla muhalefetiyle rant kapısı, para kazanma aracı gören zihniyettir" diye konuştu. Mahalli idareler seçiminde sandıktan çıkacak sonucun millete, hükümete bir mesaj olacağını kaydeden Babacan, "Sandıktan çıkacak sonuç, vatandaşımız ne kadar güveniyor, bunun da ölçüsü olacak. Bu seçim, yerel seçimden ibaret değil. Bu seçim aynı zamanda iktidara had bildirme, uyarma, 'yanlış yoldasın aklını başına al' seçimidir. İktidara sarı kart gösteriyorum. Ülkeyi yöneten zihniyet, yüzde 50+1'i cebime koyduğumda aklıma eseni yaparım zihniyeti. 'Niye kırmızı kart yok' diyorlar. Bu yerel seçim, iktidarı değiştirmek bir sonraki seçimde. Kırmızı kartı genel seçimlerde göstereceğiz" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 11:43 Güncelleme: 29.02.2024 - 11:45
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        Babacan: Zaman, bu siyaset zihniyetini değiştirme zamanı
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        DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "İktidarın da muhalefetin de kavgadan, ayrıştırmadan başka bir siyaseti yok. Artık görelim bunları. Tüm milletime sesleniyorum. Zaman, yeni bir şeyler yapma zamanı. Zaman, yeni bir yol çizme zamanı. Zaman, bu siyaset zihniyetini değiştirme zamanı. İşte DEVA tam da bunun için var" dedi.DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Antalya'da partisinin aday tanıtım toplantısına katıldı. Kentteki bir otelde 'Antalya'da Basın Buluşması' adıyla yapılan toplantıda Babacan, belediye başkan adayları, partililer ve gazetecilerle bir araya geldi. 28 Şubat'ın üzerinden, 27 yıl geçtiğini hatırlatan Babacan, "Bugün yine, 28 Şubat kararlarını alanların, uygulayanların ya da destekçilerinin silüetlerini ekranlardan görüyoruz. Biri küçük ortak, onu her gün görüyoruz, iktidarın hemen yanı başında. Biri, 'İktidarla aynı gemideyiz ama rotayı biz çiziyoruz' diyen Perinçek, onu da arada görüyoruz. 90'ların karanlığında ismi olan bir eski başbakan çıkıyor, iktidarın İstanbul adayına desteğini açıklıyor. Onu da ihtiyaç durumunda görüyoruz. Buradan iktidara sesleniyorum. Biz o siyasetçileri çok gördük ama bir yararlarını göremedik. Bu ülke onları maalesef çok gördü, en çok da zararlarını gördü. Rica ediyorum. 90'ların karanlık siyasetçilerini artık ekranlardan uzak tutun, çocuklardan uzak tutun. Biz gördük, onlar görmesin. Biz şahit olduk, onlar olmasın. Biz yaşadık, onlar yaşamasın. Türkiye'de bir hayalet dolaşıyor. 28 Şubat hayaleti. Hatırlıyor musunuz? O dönemin generalleri '1000 yıl sürecek' demişlerdi. Onu o generaller, o rütbeliler başaramadı ama Sayın Erdoğan ve ortakları başarma gayretinde. Yıllardır bu ülkeden defetmeye çalıştığımız her türlü zihniyet, geldi iktidarın yanı başına oturdu" diye konuştu.İktidarın da muhalefetin de torpilin önüne geçmediğini söyleyen Babacan, “Zihniyet aynı olduğu sürece bir şey yapma, bir şey başarma imkanları da yok. Zihniyet aynı olduğu sürece, iktidarın da muhalefetin de yeni bir söz söyleme gücü yok. İktidarın da muhalefetin de kavgadan, ayrıştırmadan başka bir siyaseti yok. Artık görelim bunları. Tüm milletime sesleniyorum. Zaman, yeni bir şeyler yapma zamanı. Zaman, yeni bir yol çizme zamanı. Zaman, bu siyaset zihniyetini değiştirme zamanı. İşte DEVA tam da bunun için var. O yüzden, biz buradayız" dedi.Babacan, "İktidarı da muhalefeti de bıraktık. Muhalefetin bir kısmıyla masada oturduk. Türkiye'nin her tarafındaki çözüm, ne hükümette ne muhalefette var. 23 alanda çözümleri millete sunmuş partiyiz. 6'lı masaya koyduk, altı imzalı belgeler var ya herkesin unutturmaya çalıştığı. Siyasette kimlik siyaseti yapılıyor. Kimlik siyaseti 'Ben falancayım, sen falancasın bana oy ver.' Ya arkadaş falancasın filancasın da bu ülke için ne yapacaksın anlat. Bu zihniyet siyaseti, iktidarıyla muhalefetiyle rant kapısı, para kazanma aracı gören zihniyettir" diye konuştu. Mahalli idareler seçiminde sandıktan çıkacak sonucun millete, hükümete bir mesaj olacağını kaydeden Babacan, "Sandıktan çıkacak sonuç, vatandaşımız ne kadar güveniyor, bunun da ölçüsü olacak. Bu seçim, yerel seçimden ibaret değil. Bu seçim aynı zamanda iktidara had bildirme, uyarma, 'yanlış yoldasın aklını başına al' seçimidir. İktidara sarı kart gösteriyorum. Ülkeyi yöneten zihniyet, yüzde 50+1'i cebime koyduğumda aklıma eseni yaparım zihniyeti. 'Niye kırmızı kart yok' diyorlar. Bu yerel seçim, iktidarı değiştirmek bir sonraki seçimde. Kırmızı kartı genel seçimlerde göstereceğiz" dedi.

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