Antalya'da çocuğu ormanda silahla öldürdüğü iddia edilen sanığın müebbet hapsi istendi

Antalya'nın Kepez ilçesinde 15 yaşındaki çocuğu ormanda silahla vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan jandarma astsubayın yargılandığı davada mütalaa açıklandı.

Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık M.D.Y, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, sanık avukatı salonda hazır bulundu.

Son savunmasını yapan M.D.Y, masum olduğunu öne sürerek suçlamaları reddetti.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın istihbarat topladığını, kişilerin kimliklerini kontrol ettiğini ve telefonunda değişik kişilere ait kimlik fotoğraflarının bulunduğunu belirterek, görev alanı olmayan bölgede kimlik kontrolü yaptığı sırada çıkan tartışmada maktul Yusuf Dellal'i silahla öldürdüğü belirtildi.

Mütalaada, sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet, olay yerindeki maktulün annesine ait aracı çalması nedeniyle de "nitelikli hırsızlık" suçundan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilerek duruşma ertelendi.

- Olay

Araçla Hamza Taş Bulvarı'ndaki ormanlık alana 16 Ekim 2022'de giden Yusuf Dellal ve kız arkadaşı Y.S.Y'nin yanına gelen kişi, kendini polis olarak tanıtarak kimlik kontrolü yapmak istemişti.

Olay yerinden kaçan Y.S.Y. erkek arkadaşının ağabeyine ulaşarak yardım istemiş, Yusuf Dellal'in ağabeyi ile tekrar olay yerine gelen Y.S.Y, başından vurulmuş halde erkek arkadaşının cansız bedeni ile karşılaşmıştı.

İhbarın ardından çalışma başlatan polis ekibi, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye almıştı.

Olayla ilgili önce iki ardından bir kişi olmak üzere 3 kişi gözaltına alınmış, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, daha sonra iki şüpheli serbest bırakılmıştı.

M.D.Y. hakkında "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianame Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.