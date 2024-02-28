Yavru köpekleri kulak ve kuyrukları kesilmiş halde bulan Norveçli kadın: İnsanın yapabileceği en kötü şey ANTALYA'nın Alanya ilçesinde 4 yavru köpeği kulak ve kuyrukları kesilmiş halde bulan Norveçli Fari Larsen (62), yaklaşık 1,5 aydır beslediği hayvanları o halde gördüğünde şoka girdiğini belirterek, "Bu, insanın yapabileceği en kötü şeylerden biri" dedi.Alanya ARGA Hayvan Koruma Merkezi'nde görevli Norveçli Fari Larsen, sürekli yiyecek götürdüğü anne ve yavru köpekler için geçen pazar günü Obaalacami Mahallesi Kadıpınarı Caddesi'ne gitti. Bölgede anne ve yavrularını bulamayınca endişelenen Fari Larsen çevrede aramaya başladı. Bir süre sonra anne ve yavrularını bulabilen Larsen, 4 yavrunun kulakları ve kuyruklarının kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kesildiğini fark etti. Arkadaşından yardım isteyen Fari Larsen, yaklaşık bir saatlik uğraş sonucunda anne ve yavrularını araca bindirdi. Yavru köpekleri arkadaşının evine götüren Fari Larsen, veteriner hekimle de görüşüp durumu anlattı. Veteriner hekim köpeklerin travma geçirdiğini söyledi. Yaralarda enfeksiyon riski bulunması sebebiyle ameliyat edilmesine karar verilen köpekler için birkaç günlük antibiyotik tedavisine başlandı. Köpekleri bulduğu anları cep telefonuyla görüntüleyip sosyal medyadan paylaşan Fari Larsen, yaşananlara tepki gösterdi. 'TİTRİYORDU, KULAKLARI VE KUYRUĞU KESİLMİŞ BİR ŞEKİLDE KAN İÇİNDEYDİ'Olayla ilgili DHA'ya konuşan Fari Larsen, yavruları o halde gördüğünde yaşadığı o anları şöyle anlattı:"1,5 ay önce besleme yaptığım noktalardan birinde anne köpek ve 6 yavrusunu buldum. Bir yavru ilk hafta kayboldu. Diğer kalan anne ve yavruların mamasını suyunu vererek düzenli olarak besliyordum. Olayın olduğu gün de suları var mı, diye kontrol etmeye gittiğimde sularının olmadığını gördüm ve su götürmeye gittim. Sularını vermek için gittiğimde de köpekleri göremeyince endişelendim. Daha sonra köpekleri çağırmaya başladım ve 4 yavru geldi. Titriyorlardı, kulakları ve kuyrukları kesilmiş bir şekilde kan içindeydi. Videoyu o an çekmeye başladım ve videoda panik halinde ağladım. Çünkü şok içindeydim. Bu, insanın yapabileceği en kötü şeylerden biri" diye konuştu.Olayın yaşandığı bölgede güvenlik kamerası olmamasının endişe verici olduğuna ve benzer şiddet eylemlerinin başka canlılara da yönelme ihtimali bulunduğuna dikkati çeken Larsen, "O bölgede insanlar sürekli içki içiyor. Hiçbir kamera da yok aynı şeyler çocuklara da yapılabilir" dedi. Türkçe bilmediği için son olayla ilgili şikayette bulunmadığını söyleyen Larsen, aynı bölgede daha önce de anne köpek ve 2 yavrusunun öldürüldüğünü aktardı.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 28.02.2024 - 16:44 Güncelleme: 28.02.2024 - 16:45 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL