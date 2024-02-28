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        Alanya'da çeşitli suçlardan aranan 711 kişi yakalandı

        Alanya'da 1 Ocak-27 Şubat tarihleri arasında polis ve jandarmanın operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 711 kişinin yakalandığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 16:33 Güncelleme: 28.02.2024 - 16:33
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        Alanya'da çeşitli suçlardan aranan 711 kişi yakalandı
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        Alanya'da 1 Ocak-27 Şubat tarihleri arasında polis ve jandarmanın operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 711 kişinin yakalandığını bildirdi.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik 1 Ocak-27 Şubat tarihleri arasında emniyet ve jandarma ekiplerince kapsamlı çalışma başlatıldı.

        Çalışmalarda, 10 yıl ve üzeri hapis cezası olan 36, 5 -10 yıl arası hapis cezası olan 49, 5 yıla kadar hapis cezası olan 194 ve ifadeye yönelik aranan 432 şüpheli olmak üzere 711 kişi yakalandı.

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