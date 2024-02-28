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        Kemer Kaymakamı Solmaz, Idyros Antik Kenti'ni gezdi

        Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, Idyros Antik Kenti'ni gezerek kazı çalışmaları hakkında bilgi aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 15:53 Güncelleme: 28.02.2024 - 15:53
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        Kemer Kaymakamı Solmaz, Idyros Antik Kenti'ni gezdi
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        Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, Idyros Antik Kenti'ni gezerek kazı çalışmaları hakkında bilgi aldı.

        Solmaz, Akdeniz Üniversitesi Kültür Varlıkları Koruma ve Onarım Bölümü Başkanı Doç. Dr. Hakan Öniz ile arkeolojik kazı yapılan antik kentti ziyaret etti.

        Ardından, yakında temeli atılacak Su Altı Arkeoloji Müzesi için yürütülen çalışmaları denetleyen Solmaz, Idyros Antik Kenti'nin Kemer turizmine değer katacağını ifade etti.

        Solmaz, "Vergi Haftası" etkinlikleri kapsamında Kemer Vergi Dairesi Müdürü Harun Kara ve beraberindekileri makamına kabul etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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