Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 184 kişi yakalandı
Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 184 kişi polis ekiplerince yakalandı.
Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 184 kişi polis ekiplerince yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 184 şüpheli gözaltına alındı.
Yakalanan şüpheliler işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.
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