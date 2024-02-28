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        Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 184 kişi yakalandı

        Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 184 kişi polis ekiplerince yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 14:39 Güncelleme: 28.02.2024 - 14:39
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        Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 184 kişi yakalandı
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        Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 184 kişi polis ekiplerince yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 184 şüpheli gözaltına alındı.

        Yakalanan şüpheliler işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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