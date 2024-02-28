Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Meslektaşı tarafından öldürülen zabıta için tören (2)

        ADLİYEYESEVK EDİLDİAntalya'da meslektaşı zabıta memuru İsmail Kanmaz'ı 7 bıçak darbesiyle öldüren Erdal Vuran, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Vuran'ın, emniyetteki ifadesinde susma hakkını kullandığı öğrenildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 13:28 Güncelleme: 28.02.2024 - 13:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Meslektaşı tarafından öldürülen zabıta için tören (2)
        ABONE OL
        ABONE OL

        ADLİYEYESEVK EDİLDİAntalya'da meslektaşı zabıta memuru İsmail Kanmaz'ı 7 bıçak darbesiyle öldüren Erdal Vuran, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Vuran'ın, emniyetteki ifadesinde susma hakkını kullandığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        AVM'de korkuluktan düştü! Güvenlik filesi vardı! O anlar kamerada!
        AVM'de korkuluktan düştü! Güvenlik filesi vardı! O anlar kamerada!
        Musk'tan yeni otomobili için iddialı hedef
        Musk'tan yeni otomobili için iddialı hedef
        İstanbul'da lisede cinayet!
        İstanbul'da lisede cinayet!
        MHK'de istifa geldi!
        MHK'de istifa geldi!
        Dilan'ı babası, Selam'ı arkadaşları öldürdü! Sır perdesi aralandı!
        Dilan'ı babası, Selam'ı arkadaşları öldürdü! Sır perdesi aralandı!
        Vasiyetini cumartesi günü yerine getirecek
        Vasiyetini cumartesi günü yerine getirecek
        Can Uzun'un tercihi ay-yıldız!
        Can Uzun'un tercihi ay-yıldız!
        Hadise yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Hadise yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Zabıta, zabıtayı bıçakla öldürdü! Sokakta 'mobbing' vahşeti!
        Zabıta, zabıtayı bıçakla öldürdü! Sokakta 'mobbing' vahşeti!
        Dövizle ödemelerde yeni dönem
        Dövizle ödemelerde yeni dönem
        ABD'nin Teksas eyaletinde 'acil durum' ilan edildi
        ABD'nin Teksas eyaletinde 'acil durum' ilan edildi
        Evinde 72 silah ele geçirildi
        Evinde 72 silah ele geçirildi
        Otomotivde ithalat 'ucuz' arttı
        Otomotivde ithalat 'ucuz' arttı
        27. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        27. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Erkekler evlere, kadınlar kahvehaneye!
        Erkekler evlere, kadınlar kahvehaneye!
        Yazarlardan Fenerbahçe yorumları
        Yazarlardan Fenerbahçe yorumları
        Dış ticaret açığında sert düşüş
        Dış ticaret açığında sert düşüş
        Kayınpederini satırla öldürmüştü! İşte cinayetin nedeni!
        Kayınpederini satırla öldürmüştü! İşte cinayetin nedeni!
        Mogan Enerji halka açılıyor
        Mogan Enerji halka açılıyor
        Berlinale'de Filistin'e destek Almanya'yı karıştırdı
        Berlinale'de Filistin'e destek Almanya'yı karıştırdı

        Benzer Haberler

        19. Runtalya Maratonu 3 Mart'ta Antalya'da yapılacak
        19. Runtalya Maratonu 3 Mart'ta Antalya'da yapılacak
        Antalyaspor'dan Sinan Boztepe'nin PFDK'ye sevkine tepki:
        Antalyaspor'dan Sinan Boztepe'nin PFDK'ye sevkine tepki:
        Meslektaşı tarafından öldürülen zabıta için tören
        Meslektaşı tarafından öldürülen zabıta için tören
        Antalyaspor Yönetimi: Başkanımızın arkasındayız
        Antalyaspor Yönetimi: Başkanımızın arkasındayız
        Pro Golf Tour'un ikinci etabı sona erdi
        Pro Golf Tour'un ikinci etabı sona erdi
        İMEAK Deniz Ticaret Odası Antalya Şubesi'nin meclis toplantısı yapıldı
        İMEAK Deniz Ticaret Odası Antalya Şubesi'nin meclis toplantısı yapıldı