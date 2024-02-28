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        Pro Golf Tour'un ikinci etabı sona erdi

        Antalya'da düzenlenen Pro Golf Tour Golf Şampiyonası'nın ikinci etabında şampiyon James Meyer De Beco oldu.Manavgat ilçesindeki Lykia Links Golf Kulübü'nde, Golf Mad sponsorluğunda oynanan turnuvanın ikinci etabına 24 ülkeden 104 golfçü katıldı. 3 gün süren turnuvayı James Meyer De Beco ilk sırada tamamlarken, Mathieu Decottignies Lafon ikinci oldu. Antoine Pouguet ve Jacob Jotgensen ise üçüncülüğü paylaştı. Turnuvada Türkiye'den Tarık Aslan, Leoan Açıkalın ve Taner Yamaç da mücadele etti. Dereceye girenlere ödülleri düzenlenen törende Turnuva Direktörü Bekir Kara tarafından verildi.Bekir Kara, "18 farklı ülkede düzenlenen turnuvayı 12 yıl sonra ilk defa Türkiye'de gerçekleştirdik. İki etap olarak düzenlenen turnuvamız sona erdi" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 12:14 Güncelleme: 28.02.2024 - 12:20
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        Pro Golf Tour'un ikinci etabı sona erdi
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        Antalya'da düzenlenen Pro Golf Tour Golf Şampiyonası'nın ikinci etabında şampiyon James Meyer De Beco oldu.Manavgat ilçesindeki Lykia Links Golf Kulübü'nde, Golf Mad sponsorluğunda oynanan turnuvanın ikinci etabına 24 ülkeden 104 golfçü katıldı. 3 gün süren turnuvayı James Meyer De Beco ilk sırada tamamlarken, Mathieu Decottignies Lafon ikinci oldu. Antoine Pouguet ve Jacob Jotgensen ise üçüncülüğü paylaştı. Turnuvada Türkiye'den Tarık Aslan, Leoan Açıkalın ve Taner Yamaç da mücadele etti. Dereceye girenlere ödülleri düzenlenen törende Turnuva Direktörü Bekir Kara tarafından verildi.Bekir Kara, "18 farklı ülkede düzenlenen turnuvayı 12 yıl sonra ilk defa Türkiye'de gerçekleştirdik. İki etap olarak düzenlenen turnuvamız sona erdi" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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