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        Antalya'da düzenlenen "Pro Golf Tour"un ikinci etabı sona erdi

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen "Pro Golf Tour" turnuvasının ikinci etabı tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 11:47 Güncelleme: 28.02.2024 - 11:53
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        Antalya'da düzenlenen "Pro Golf Tour"un ikinci etabı sona erdi
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        Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen "Pro Golf Tour" turnuvasının ikinci etabı tamamlandı.

        Golf Mad sponsorluğunda Lykia Links Golf Kulübünde gerçekleştirilen turnuvaya, 24 ülkeden 104 sporcu katıldı.

        Turnuvada Türkiye'yi Tarık Aslan, Leon Açıkalın ve Taner Yamaç temsil etti.

        İkinci etapta Belçikalı James Meyer De Beco birinci, Fransız Mathieu Decottignies Lafon ikinci oldu. Üçüncülüğü ise Fransız Antoine Pouguet ve Danimarkalı Jacob Jotgensen paylaştı.

        Dereceye girenlere ödülleri, turnuva direktörü Bekir Kara tarafından verildi.

        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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