Antalya'da düzenlenen "Pro Golf Tour"un ikinci etabı sona erdi

İkinci etapta Belçikalı James Meyer De Beco birinci, Fransız Mathieu Decottignies Lafon ikinci oldu. Üçüncülüğü ise Fransız Antoine Pouguet ve Danimarkalı Jacob Jotgensen paylaştı.

Turnuvada Türkiye'yi Tarık Aslan, Leon Açıkalın ve Taner Yamaç temsil etti.

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