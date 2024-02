Antalya Körfezi'nde denizanası yoğunluğu SON günlerde Antalya Körfezi'nde yüzeyde ve kıyıya yakın alanlarda görülen yüzlerce denizanası tedirgin etti. Denizanalarının 10 kiloya kadar ulaştığını söyleyen Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, "İskenderun Körfezi ile Suriye ve İsrail kıyılarında çoğalan denizanalarının geçişi var şu an. Akıntının yörüngesinden çıkanların bir kısmı Antalya Körfezi'ne girdi. Yaz aylarına kadar bu geçiş tamamlanacaktır" dedi.Antalya Körfezi'nde her yıl kış aylarında başlayıp, yaz aylarına kadar süren denizanası geçişleri görenleri tedirgin etti. Ağırlıkları 10 kiloya kadar ulaşan yüzlerce denizanası, körfezde deniz yüzeyinde ve kıyıya yakın alanlarda görülüyor. Konuyla ilgili araştırmalar yapan Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, denizanalarının akıntı nedeniyle Antalya Körfezi'nde olduğunu, yaz aylarına doğru körfezi terk edeceklerini söyledi. Tedirgin olmayı gerektirecek bir durum olmadığını belirten Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, "Deniz sezonu olsaydı tedirginlik yaratırdı. Çok yoğun bir göç var. Şu an akıntılarla hareket ediyorlar. Akdeniz'deki akıntı doğudan batıya doğru. İskenderun Körfezi ile Suriye ve İsrail kıyılarında çoğalan denizanalarının geçişi var şu an. Akıntılarla sürükleniyorlar. Akıntının yörüngesinden çıkanların bir kısmı Antalya Körfezi içerisine girdi. Zaman zaman kıyılarda görüyoruz. Yaz aylarına kadar bu geçiş tamamlanacaktır" dedi.Denizanalarıyla temastan kaçınılması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Gökoğlu, "Dalış yapıp bunlarla ilgili örnekler aldık. Takip ediyoruz. Yaklaşık 12 metrekarelik alanda 1 deniz anası olacak şekilde popülasyon var şu anda. Geçici bir durum, vatandaşlarımızın korkmasına gerek yok. Her yıl yaşanan bir geçiş, ancak bu yıl biraz fazla. Hava bu sene çok sıcak geçiyor, kirlenme de çok fazla, bunlar artışın başlıca sebepleri. Kıyılara kadar vurduğunu görüyoruz. Yaklaşık 68 santimetre çapta ve 10 kilonun üzerinde bireyler var şu anda Antalya Körfezi'nde" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 28.02.2024 - 09:53 Güncelleme: 28.02.2024 - 09:55 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL