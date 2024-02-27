Antalya'da vefat eden Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Törenin ardından Taşgın'ın tabutuna sarılan Türk bayrağı, Kumluca Kaymakamı Tekin Erdemir tarafından, oğulları Hasan, Gürsel ve Erdoğan Taşgın'a verildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.