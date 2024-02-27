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        Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tütüncü, taksicilerle buluştu

        Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, seçim çalışmaları kapsamında taksici esnafıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 16:11 Güncelleme: 27.02.2024 - 16:11
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        Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tütüncü, taksicilerle buluştu
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        Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, seçim çalışmaları kapsamında taksici esnafıyla bir araya geldi.

        Kepez ilçesindeki Şoförler Odası Düğün Salonu'nda düzenlenen buluşmaya, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Adlıhan Dere, Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Ali Alkan, Cumhur İttifakı'nın Kepez Belediyesi Başkan adayı Rıza Sümer ile oda üyeleri katıldı.

        Bakan Yardımcısı Çam, yaptığı konuşmada, 15 yıl boyunca Kepez Belediye Başkanlığı görevini üstlenmiş olan Hakan Tütüncü'nün kent için daha güzel çalışmalar yapacağını söyledi.

        Antalya'nın yeni bir başlangıç noktasında olduğunu belirten Çam, "Tütüncü'nün çalışmalarına AK Parti Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 1994'te başladığını ve belediyecilikte onun tezgahından geçmiş bir başkan olduğunu" vurguladı.

        Antalya'nın "turizm başkenti" olduğunu, bu yıl ve gelecek yıllarda daha fazla turist ağırlayacağını ifade eden Çam, şunları paylaştı:

        "Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'la, hükümetimiz ve devletimizle turizmin başkenti için çok büyük hazırlık yapmamız gerekiyor. Geçtiğimiz yıl 55 milyon turisti ağırlamak nasip oldu, bu sene 60 milyon turist Türkiye gelecek ve 2028'e kadar 100 milyonluk bir turist potansiyeli bekliyoruz. Buna ekonomik olarak, ticari olarak hazırlık yapmalıyız. Yerel yönetimleri, esnaf ve ticaret erbabı çalışanlarıyla bütün ekonomisiyle birlikte güzel şekilde inşallah çalışmalar yapacağız."

        - "İstiyoruz ki Antalya'nın diğer ilçeleri de Kepez kadar şanslı olsun"

        Hakan Tütüncü ise 15 yıldır Kepez'deki esnafın derdiği birlikte çözdüklerini, büyükşehir belediye başkanı olursa esnaf için çalışmalara devam edeceklerini kaydetti.

        Her zaman vatandaşlarla kalp kalbe, gönül gönüle olduklarını dile getiren Tütüncü, sözlerine şöyle sürdürdü:

        "15 yıl boyunca benim en çok önem verdiğim grupların başında hiç şüphesiz bütün esnafımız geldi. Esnaflarımızın huzur ve mutluluğu bizim belediyeciliğimizin en temel özelliğidir. Çünkü esnaf toplumun temelidir, esnaf mutlu olursa toplum da mutlu olur. Dolayısıyla 15 yıldır esnafımızın mutluluğu için çalıştık, çabaladık. 15 yıldır esnafın mutlu olduğu bir şehri oluşturabilmenin gayreti içinde oldum. Kepez'de 3. dönemin sonunda tatlı hatıralarla ayrılmak nasip oluyor. İnşallah buradaki başarılarımızı Antalya'nın bütün ilçelerine taşımak bizim vazifemiz. İstiyoruz ki Antalya'nın diğer ilçeleri de Kepez kadar şanslı olsun."

        - "Her zaman esnafın, vatandaşın yanında olacaktır"

        AK Parti İl Başkanı Çetin de hizmet aşkıyla, heyecanla ve enerjiyle seçim çalışmalarını yaptıklarını söyledi.

        Tütüncü'nün Kepez'i nereden nereye getirdiğini herkesin gördüğünü kaydeden Çetin, "Birçok ilçe belediyeleri örnek çalışmalar, örnek projeler ve yeni uygulamalarla ilgili Antalya'ya gelip Kepez Belediyesini inceliyor. Hakan Başkan yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatı olarak 15 yıl hizmet etmiştir. 22 yıldır olduğu gibi 31 Mart'tan sonra da 1 Nisan sabahı itibarıyla her zaman esnafın, vatandaşın yanında olacaktır." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından, oda üyelerinin soruları yanıtlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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