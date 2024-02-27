Antalya'da Kore Gazisi Ali Taşkın vefat etti
Antalya'nın Kumluca ilçesinde yaşayan Kore Gazisi Ali Taşkın, hayatını kaybetti.
Antalya'nın Kumluca ilçesinde yaşayan Kore Gazisi Ali Taşkın, hayatını kaybetti.
Adrasan Mahallesi'nde yaşayan 7 çocuk babası 94 yaşındaki Taşkın, kaldırıldığı hastanede vefat etti.
Taşkın'ın cenazesinin Adrasan'daki aile mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.
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