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        Antalya'da Kore Gazisi Ali Taşkın vefat etti

        Antalya'nın Kumluca ilçesinde yaşayan Kore Gazisi Ali Taşkın, hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 13:18 Güncelleme: 27.02.2024 - 13:18
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        Antalya'da Kore Gazisi Ali Taşkın vefat etti
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        Antalya'nın Kumluca ilçesinde yaşayan Kore Gazisi Ali Taşkın, hayatını kaybetti.

        Adrasan Mahallesi'nde yaşayan 7 çocuk babası 94 yaşındaki Taşkın, kaldırıldığı hastanede vefat etti.

        Taşkın'ın cenazesinin Adrasan'daki aile mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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