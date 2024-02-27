Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Muhittin Böcek'in seçim afişlerine zarar verildi

        ANTALYA'nın Alanya ilçesinde Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP adayı Muhittin Böcek'in seçim afişlerine zarar verildi. Alanya'nın Cikcilli, Çıplaklı, Değirmendere ve Fığla mahallelerinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP adayı Muhittin Böcek'in seçim afişlerine yönelik saldırıda bulunuldu. Afişlerin yüz kısımları kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kesilerek tahrip edildi. Saldırının ardından CHP İlçe Başkanlığı tarafından pankartlar yenilendi. İlçe başkanlığı yetkilileri, olayın faillerinin bulunması için yetkililere çağrıda bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 12:09 Güncelleme: 27.02.2024 - 12:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muhittin Böcek'in seçim afişlerine zarar verildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        ANTALYA'nın Alanya ilçesinde Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP adayı Muhittin Böcek'in seçim afişlerine zarar verildi. Alanya'nın Cikcilli, Çıplaklı, Değirmendere ve Fığla mahallelerinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP adayı Muhittin Böcek'in seçim afişlerine yönelik saldırıda bulunuldu. Afişlerin yüz kısımları kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kesilerek tahrip edildi. Saldırının ardından CHP İlçe Başkanlığı tarafından pankartlar yenilendi. İlçe başkanlığı yetkilileri, olayın faillerinin bulunması için yetkililere çağrıda bulundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Van-Hakkari yolunca çığ riski nedeniyle yüzlerce araçlık bekleyiş!
        Van-Hakkari yolunca çığ riski nedeniyle yüzlerce araçlık bekleyiş!
        Ev mi dükkan mı?
        Ev mi dükkan mı?
        Ağzımızdaki o dolgular tehlikeli mi?
        Ağzımızdaki o dolgular tehlikeli mi?
        Kağıt toplayıcısı büyükşehire aday
        Kağıt toplayıcısı büyükşehire aday
        Babası Dilan'ı katletmişti! 2'si kadın 5 kişiden kanlı ceza!
        Babası Dilan'ı katletmişti! 2'si kadın 5 kişiden kanlı ceza!
        Penaltı, kırmızı, ofsayt var mı?
        Penaltı, kırmızı, ofsayt var mı?
        3 yaşındaki Taha'yı foseptikte kaybettik!
        3 yaşındaki Taha'yı foseptikte kaybettik!
        Vodafone Türkiye çalışanları dijitalleşmeyle ayda 6 bin saat kazandı, verimlilik 2 kat arttı
        Vodafone Türkiye çalışanları dijitalleşmeyle ayda 6 bin saat kazandı, verimlilik 2 kat arttı
        Evlendi
        Evlendi
        "45 yıldır görmedim!"
        "45 yıldır görmedim!"
        Adana'da korkunç olay! Eski eşini iş yerinde 'pompalı'yla vurdu!
        Adana'da korkunç olay! Eski eşini iş yerinde 'pompalı'yla vurdu!
        40 ülke 200 şehir gezdi! Türkiye'de evlendi
        40 ülke 200 şehir gezdi! Türkiye'de evlendi
        Derste öğrendi... Çin'den Tokat'a geldi!
        Derste öğrendi... Çin'den Tokat'a geldi!
        NATO'dan dev tatbikat! Türkiye de katılıyor
        NATO'dan dev tatbikat! Türkiye de katılıyor
        Almanya için dejavu zamanı
        Almanya için dejavu zamanı
        Kıdem tazminatında ayrıntıya dikkat!
        Kıdem tazminatında ayrıntıya dikkat!
        Yüksek düşüş
        Yüksek düşüş
        BIST Teknoloji Nvidia ile yarışıyor
        BIST Teknoloji Nvidia ile yarışıyor
        "Türkiye'nin konut politikasına ihtiyacı var"
        "Türkiye'nin konut politikasına ihtiyacı var"
        Mobil Dünya Kongresi start aldı
        Mobil Dünya Kongresi start aldı

        Benzer Haberler

        Hava savunma sistemleri 2024'te vatanı uçtan uca koruyacak
        Hava savunma sistemleri 2024'te vatanı uçtan uca koruyacak
        Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tütüncü, Manavgat'ta ziyaretlerde...
        Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tütüncü, Manavgat'ta ziyaretlerde...
        Ceza verdiği otomobilini iki katlı evinin duvarına astı
        Ceza verdiği otomobilini iki katlı evinin duvarına astı
        AK Parti Antalya Milletvekili Çavuşoğlu, Kumluca'da ziyaretlerde bulundu
        AK Parti Antalya Milletvekili Çavuşoğlu, Kumluca'da ziyaretlerde bulundu
        Tütüncü, Kırcami'nin imar sorununu çözeceklerini söyledi
        Tütüncü, Kırcami'nin imar sorununu çözeceklerini söyledi
        Antalya'da 258 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakaland...
        Antalya'da 258 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakaland...