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        Ceza verdiği otomobilini iki katlı evinin duvarına astı

        ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yaşayan Mehmet Aydın (47), cezalandırdığını söylediği otomobilini vinç tarzı bir düzenekle iki katlı evinin dışına astı. O anları cep telefonuna kaydeden Aydın, "Arabayı idam ettim, cezalı" dedi.Alanya'ya bağlı Sugözü Mahallesi Kütürüp mevkisinde oturan Mehmet Aydın, otomobilini oturduğu iki katlı binaya astı. Vince benzer bir düzenekle otomobilini ön tarafı yukarı bakacak şekilde duvara paralel olarak asan Mehmet Aydın, görenleri şaşırttı. Aydın, cezalandırdığını söylediği otomobilinin arka kısmına da ses sistemi yerleştirdi. Aracını evine astığı anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden Mehmet Aydın'ın "Rahmetli gidiyor arkadaşlar. Sizlere ömür, asılıyor. Sistem bu. Asıyorum. Evet arabayı idam ettim, cezalı" dediği duyuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 19:56 Güncelleme: 26.02.2024 - 20:00
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        Ceza verdiği otomobilini iki katlı evinin duvarına astı
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        ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yaşayan Mehmet Aydın (47), cezalandırdığını söylediği otomobilini vinç tarzı bir düzenekle iki katlı evinin dışına astı. O anları cep telefonuna kaydeden Aydın, "Arabayı idam ettim, cezalı" dedi.Alanya'ya bağlı Sugözü Mahallesi Kütürüp mevkisinde oturan Mehmet Aydın, otomobilini oturduğu iki katlı binaya astı. Vince benzer bir düzenekle otomobilini ön tarafı yukarı bakacak şekilde duvara paralel olarak asan Mehmet Aydın, görenleri şaşırttı. Aydın, cezalandırdığını söylediği otomobilinin arka kısmına da ses sistemi yerleştirdi. Aracını evine astığı anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden Mehmet Aydın'ın "Rahmetli gidiyor arkadaşlar. Sizlere ömür, asılıyor. Sistem bu. Asıyorum. Evet arabayı idam ettim, cezalı" dediği duyuldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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