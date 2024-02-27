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        Zabıtaların bıçaklı 'mobbing' kavgası; 1 ölü

        ANTALYA'da zabıta memuru Erdal Vuran (36), kendisine mobbing uyguladığı iddiasıyla tartıştığı meslektaşı İsmail Kanmaz'ı (60) 7 yerinden bıçaklayıp öldürdü. Kavga ve bıçaklama anları, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.Olay, saat 13.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesi Şehitler Caddesi'nde meydana geldi. Mahallede tahliye edilen bir binada hırsızlık yaşanmaması için görevli bulunan Muratpaşa Belediyesi zabıta memurları İsmail Kanmaz ve Erdal Vuran arasında iddiaya göre 'mobbing' nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Erdal Vuran, ekmek bıçağıyla İsmail Kanmaz'ı sırt ve boyun bölgesinden 7 kez bıçakladı. Çevredekiler araya girip, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne de ihbarda bulunuldu. Gelen sağlık ekibi, ilk müdahalenin ardından İsmail Kanmaz'ı ambulansla hastaneye götürdü. Ancak Kanmaz, hdoktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Erdal Vuran ise gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü. Olayda kullanılan ve çöp kutusuna atılan bıçağa da polis tarafından el konuldu. KAVGA KAMERADAİkili arasındaki kavga ve bıçaklama anları, cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Görüntülerde, Erdal Vuran'ın Kanmaz'ı bıçakladığı, vatandaşların ikiliyi ayırmaya çalıştığı görüldü. Kavga ayrıca bir iş yerinin de güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 15:17 Güncelleme: 27.02.2024 - 15:20
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        Zabıtaların bıçaklı 'mobbing' kavgası; 1 ölü
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        ANTALYA'da zabıta memuru Erdal Vuran (36), kendisine mobbing uyguladığı iddiasıyla tartıştığı meslektaşı İsmail Kanmaz'ı (60) 7 yerinden bıçaklayıp öldürdü. Kavga ve bıçaklama anları, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.Olay, saat 13.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesi Şehitler Caddesi'nde meydana geldi. Mahallede tahliye edilen bir binada hırsızlık yaşanmaması için görevli bulunan Muratpaşa Belediyesi zabıta memurları İsmail Kanmaz ve Erdal Vuran arasında iddiaya göre 'mobbing' nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Erdal Vuran, ekmek bıçağıyla İsmail Kanmaz'ı sırt ve boyun bölgesinden 7 kez bıçakladı. Çevredekiler araya girip, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne de ihbarda bulunuldu. Gelen sağlık ekibi, ilk müdahalenin ardından İsmail Kanmaz'ı ambulansla hastaneye götürdü. Ancak Kanmaz, hdoktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Erdal Vuran ise gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü. Olayda kullanılan ve çöp kutusuna atılan bıçağa da polis tarafından el konuldu. KAVGA KAMERADAİkili arasındaki kavga ve bıçaklama anları, cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Görüntülerde, Erdal Vuran'ın Kanmaz'ı bıçakladığı, vatandaşların ikiliyi ayırmaya çalıştığı görüldü. Kavga ayrıca bir iş yerinin de güvenlik kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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