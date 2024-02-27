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        Antalya Körfezi'ndeki denizanası yoğunluğu bilimsel incelemeye alındı

        Antalya'da araştırma dalışı yapan Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, son günlerde Antalya Körfezi'nde sıklıkla görülen denizanalarından birkaç tanesini laboratuvarda incelemeye aldığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 14:35 Güncelleme: 27.02.2024 - 14:54
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        Antalya Körfezi'ndeki denizanası yoğunluğu bilimsel incelemeye alındı
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        Antalya'da araştırma dalışı yapan Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, son günlerde Antalya Körfezi'nde sıklıkla görülen denizanalarından birkaç tanesini laboratuvarda incelemeye aldığını bildirdi.

        Gökoğlu ve Akdeniz Üniversitesi Sualtı Topluluğu üyeleri, son günlerde kıyıya yakın sularda sürüler halinde görülen denizanalarına ilişkin araştırma dalışı yaptı.

        Konyaaltı Caddesi'ndeki falezlerde dalan ekip, su altında çok sayıda denizanasıyla karşılaştı. Gökoğlu ve ekip üyeleri, bazı denizanalarını bidonlara alarak inceleme amaçlı üniversitedeki laboratuvara götürdü.

        - Mayıs ayında denizanası sürülerinin geçişleri tamamlanacak

        Gökoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son zamanlarda kıyıya yakın sularda sürüler halinde görülen denizanalarına ilişkin videoların sosyal medyada sıklıkla paylaşıldığını hatırlattı.

        Bilimsel adı Rhopilema Nomadica olan Kızıldeniz göçmeni denizanasının sürüler halinde akıntı ile İsrail, Mısır, Lübnan ve Suriye üzerinden önce İskenderun Körfezi'ne ardından Antalya Körfezi'nden batıya doğru yolculuk yaptığını aktaran Gökoğlu, bu sürecin her yıl gerçekleşen bir durum olduğunu kaydetti.

        Gökoğlu, mayıs ayının ortasına kadar denizanası geçişinin tamamlanacağını vurguladı.

        Bu yıl farklı olarak yüksek sıcaklık, denizanalarını tüketen canlılar üzerindeki av baskısı ve deniz kirliliğindeki artışın denizanalarının çoğalmasına neden olduğuna dikkati çeken Gökoğlu, "Denizanalarının aşırı şekilde çoğalması aslında bizi uyarıyor. Akdeniz'in üzerinde kirlilik ve balık avcılığı açısından çok baskı var. Bu da onun en önemli göstergesi." dedi.

        - "Küçük denizanaları da var ama çoğunluğu büyük türler"

        Antalya Körfezi'ni bu anlamda takip ettiklerini kaydeden Gökoğlu, "Araştırma dalışları yapıyoruz. Denizanası yoğunluğunu tespit etmek için çalışma başlattık. Antalya Körfezi'nde her 10 metrekareye bir denizanası düşüyor. Denizanası örnekleri aldık. Şemsiye çapı 68 santimetre, ağırlığı 10 kilogramı bulan denizanaları vardı. Küçük denizanaları da var ama çoğunluğu büyük türler." diye konuştu.

        Denizanalarını laboratuvarlarda incelediklerinde üzerinde parazitler olduğunu tespit ettiklerini vurgulayan Gökoğlu, "Denizanasının şemsiyesinin içerisinde yine Kızıldeniz göçmeni tral balıklarının yavrularını gördük. Orayı sığınak olarak kullanıyorlar. Denizanalarıyla birlikte istilacı balık türlerinin de sayısı artmış oluyor." ifadelerini kullandı.

        Antalya'da bu mevsimde denize giren insanlar olduğuna dikkati çeken Gökoğlu, "İnsanlar denizanalarına yaklaşmasınlar. Vücuda temas ettiğinde yanma, kızarma, su toplama ve kaşıntı gibi etkiler yapıyor. Özellikle toksinine karşı alerjisi olanlara karşı daha büyük risk oluşturuyor." uyarısı yaptı.

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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