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        "4. Kadın Oyunları Festivali" Antalya'da başlıyor

        Bu yıl dördüncüsü düzenlenecek "Kadın Oyunları Festivali", 6 Mart'ta Antalya'da sanatseverlerle buluşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 16:56 Güncelleme: 27.02.2024 - 17:04
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        "4. Kadın Oyunları Festivali" Antalya'da başlıyor
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        Bu yıl dördüncüsü düzenlenecek "Kadın Oyunları Festivali", 6 Mart'ta Antalya'da sanatseverlerle buluşacak.

        Atölye Kültür Sanat organizasyonuyla gerçekleştirilecek festival Konyaaltı Belediyesi ev sahipliğinde Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi'nde yapılacak.

        Kadın temalı etkinliklerin yer alacağı festivalde, "Ben Rosa Luxemburg", "Mavi Müzikhol", "Şatonun Altında", "Mutlu Bir Romanın Aşk Hikayesi", "Disko Topu", "Bir Tatlı Kaşığı Çamur" ve "Uysal Kadın" isimli tiyatro oyunları sahnelenecek.

        Festival direktörü Hasan Aldemir, titiz bir çalışmayla oyunların belirlendiğini, festivalin artık kendi izleyicisini oluşturduğunu belirtti.

        Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen ise Türkiye'nin ve Avrupa'nın en önemli festivallerinden birine ev sahipliği yapacak olmaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

        Esen, festivalin kadın teması üzerine kurulu olmasının oldukça anlamlı olduğunu belirterek, tüm sanatseverleri festivale davet etti.

        Tüm gösterimlerin ücretsiz olacağı festival 10 Mart'ta sona erecek.

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