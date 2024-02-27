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        Antalya'da 4 yavru köpeğin kulak ve kuyruklarını kestiler

        ANTALYA'nın Alanya ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, 4 yavru köpeğin kulak ve kuyruklarını kesti. Alanya ARGA Hayvan Koruma Merkezi'nde görevli Norveçli Fari Larsen, sürekli yiyecek götürdüğü köpek ve yavruları için geçen pazar günü Obaalacami Mahallesi Kadıpınarı Caddesi'ne gitti. Bölgede anne ve yavrularını bulamayınca endişelenen Fari Larsen çevrede arama yaptı. Bir süre sonra köpeklere ulaşan Larsen, 4 yavrunun kulakları ve kuyruklarının kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kesildiğini fark etti. Arkadaşından yardım isteyen Fari Larsen, yaklaşık bir saatlik uğraş sonucunda anne ve yavrularını arabaya bindirebildi. Yavru köpekleri arkadaşının evine götüren Fari Larsen, veteriner hekimle de görüşüp durumu anlattı. Veteriner hekim köpeklerin travma geçirdiğini ve hemen tedavi edilmesinin onları daha da kötü etkileyebileceğini söyledi. Yaralarda enfeksiyon riski bulunması sebebiyle ameliyat edilmesine karar verilen köpekler için birkaç günlük antibiyotik tedavisine başlandı. Köpekleri bulduğu anları cep telefonuyla görüntüleyip sosyal medyadan paylaşan Fari Larsen, yaşananlara tepki gösterdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 17:09 Güncelleme: 27.02.2024 - 17:15
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        Antalya'da 4 yavru köpeğin kulak ve kuyruklarını kestiler
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        ANTALYA'nın Alanya ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, 4 yavru köpeğin kulak ve kuyruklarını kesti. Alanya ARGA Hayvan Koruma Merkezi'nde görevli Norveçli Fari Larsen, sürekli yiyecek götürdüğü köpek ve yavruları için geçen pazar günü Obaalacami Mahallesi Kadıpınarı Caddesi'ne gitti. Bölgede anne ve yavrularını bulamayınca endişelenen Fari Larsen çevrede arama yaptı. Bir süre sonra köpeklere ulaşan Larsen, 4 yavrunun kulakları ve kuyruklarının kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kesildiğini fark etti. Arkadaşından yardım isteyen Fari Larsen, yaklaşık bir saatlik uğraş sonucunda anne ve yavrularını arabaya bindirebildi. Yavru köpekleri arkadaşının evine götüren Fari Larsen, veteriner hekimle de görüşüp durumu anlattı. Veteriner hekim köpeklerin travma geçirdiğini ve hemen tedavi edilmesinin onları daha da kötü etkileyebileceğini söyledi. Yaralarda enfeksiyon riski bulunması sebebiyle ameliyat edilmesine karar verilen köpekler için birkaç günlük antibiyotik tedavisine başlandı. Köpekleri bulduğu anları cep telefonuyla görüntüleyip sosyal medyadan paylaşan Fari Larsen, yaşananlara tepki gösterdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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