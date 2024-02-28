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        Antalya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Antalya'nın Serik ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 09:32 Güncelleme: 28.02.2024 - 09:32
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        Antalya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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        Antalya'nın Serik ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Mevlüt K. idaresindeki 07 SV 517 plakalı otomobil, Antalya-Serik D400 kara yolunda aynı yönde seyreden Ramazan Ş. idaresindeki 07 BAG 704 plakalı otomobille çarpıştı.

        Bariyere çarpan 07 SV 517 plakalı otomobil şarampole devrilerek ters döndü.

        Kazada, sürücülerden Mevlüt K, aynı araçtaki Mesut K. ve Avni Han G. yaralandı.

        Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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