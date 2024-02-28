Cumhur İttifakı'nın Muratpaşa Belediye Başkan adayı Manavoğlu, projelerini anlattı

Cumhur İttifakı'nın Muratpaşa Belediye Başkan adayı Özdemir Manavoğlu, ilçenin modern bir kent olması için önemli projelerinin olduğunu söyledi.

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