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        Cumhur İttifakı'nın Muratpaşa Belediye Başkan adayı Manavoğlu, projelerini anlattı

        Cumhur İttifakı'nın Muratpaşa Belediye Başkan adayı Özdemir Manavoğlu, ilçenin modern bir kent olması için önemli projelerinin olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 10:44 Güncelleme: 28.02.2024 - 10:44
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        Cumhur İttifakı'nın Muratpaşa Belediye Başkan adayı Manavoğlu, projelerini anlattı
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        Cumhur İttifakı'nın Muratpaşa Belediye Başkan adayı Özdemir Manavoğlu, ilçenin modern bir kent olması için önemli projelerinin olduğunu söyledi.

        Manavoğlu, beraberindekilerle Anadolu Ajansı

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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