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        Teknesinden denize düşen emekli öğretmen öldü

        ANTALYA'da, balıkçı barınağındaki teknesinde arkadaşlarıyla vakit geçirdikten sonra suya düştüğü iddia edilen Muzaffer Kaynak (67), sabah gelen amatör balıkçılar tarafından denizde ölü bulundu.Olay, gece saatlerinde Konyaaltı ilçesindeki balıkçı barınağında meydana geldi. Bir süredir barınakta teknesi bulunan emekli öğretmen Muzaffer Kaynak, akşam burada arkadaşlarıyla oturdu. Daha sonra arkadaşlarıyla ayrılan Kaynak, bir süre sonra bilinmeyen nedenle denize düştü. Sabah saatlerinde denize açılmak için barınağa gelen amatör balıkçılar, teknelerin arasında sudaki kişiyi görüp, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye gelen Sahil Güvenlik ve polis ekipleri, Kaynak'ı sudan çıkardı. Sağlık görevlilerinin kontrolünde, Kaynak'ın öldüğü belirlendi. Cansız bedeninde ve arkadaşlarıyla oturduğu teknede yapılan incelemenin ardından, ölüm nedeninin belirlenmesi için Kaynak, Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Haberi alan yakınları ise üzüntü yaşadı. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 11:20 Güncelleme: 28.02.2024 - 11:25
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        Teknesinden denize düşen emekli öğretmen öldü
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        ANTALYA'da, balıkçı barınağındaki teknesinde arkadaşlarıyla vakit geçirdikten sonra suya düştüğü iddia edilen Muzaffer Kaynak (67), sabah gelen amatör balıkçılar tarafından denizde ölü bulundu.Olay, gece saatlerinde Konyaaltı ilçesindeki balıkçı barınağında meydana geldi. Bir süredir barınakta teknesi bulunan emekli öğretmen Muzaffer Kaynak, akşam burada arkadaşlarıyla oturdu. Daha sonra arkadaşlarıyla ayrılan Kaynak, bir süre sonra bilinmeyen nedenle denize düştü. Sabah saatlerinde denize açılmak için barınağa gelen amatör balıkçılar, teknelerin arasında sudaki kişiyi görüp, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye gelen Sahil Güvenlik ve polis ekipleri, Kaynak'ı sudan çıkardı. Sağlık görevlilerinin kontrolünde, Kaynak'ın öldüğü belirlendi. Cansız bedeninde ve arkadaşlarıyla oturduğu teknede yapılan incelemenin ardından, ölüm nedeninin belirlenmesi için Kaynak, Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Haberi alan yakınları ise üzüntü yaşadı. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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