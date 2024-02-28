Kadınların yüzde 16,7'si, evinde yalnızken tedirgin 2022'DE yaklaşık 64 saatte 1 kadının cinayete kurban gittiği Türkiye'de 2023'te kadınların yüzde 43,6'sı gece yalnız yürürken, yüzde 16,7'si evinde yalnızken tedirginlik hissetti.Türkiye'de 2018- 2022 yıllarında 905 kadın öldürüldü. Cinayete kurban giden kadın sayısı 2018'de 195, 2019'da 222, 2020'de 167, 2021'de 184, 2022'de 137 olarak kayıtlara geçti. 2022'de yaklaşık 64 saatte 1 kadının cinayetten yaşamını yitirdiği Türkiye'de, geçen yıl yaşadığı çevrede gece yalnız yürürken tedirginlik hisseden kadınların oranı 43,6 oldu.Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2023 yılı Yaşam Memnuniyeti Araştırması'nda bireylerin kendini evinde yalnızken güvende hissetme durumu verileri açıklandı. Araştırmada kadınların yüzde 10,3'ünün evinde yalnızken ne güvenli ne güvensiz, yüzde 5,6'sının güvensiz, binde 8'inin çok güvensiz hissettiği belirtildi. Evde yalnızken kendini güvenli hisseden kadınların oranı 66,4, çok güvenli hissedenlerin oranı da yüzde 17 oldu. 20 yıllık verilere göre evinde yalnızken kendini güvende hisseden kadınların sayısında artış yaşandı. Araştırmada kadınların 2004'te yüzde 15,5'inin evinde yalnızken kendini çok güvenli, yüzde 51,2'sinin güvenli, yüzde 16,3'ünün ne güvenli ne güvensiz, yüzde 13,5'inin güvensiz, yüzde 3,5'inin çok güvensiz hissettiği belirtildi.Türkiye'de 2023'te bireylerin kendini evinde yalnızken güvende hissetme durumu ise şöyle:"Çok güvenli 20,1, güvenli 66,9, ne güvenli ne güvensiz 8,4, güvensiz 3,9, çok güvensiz binde 6."

Demirören Haber Ajansı Giriş: 28.02.2024 - 10:00 Güncelleme: 28.02.2024 - 10:00 facebook

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