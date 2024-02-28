Cumhur İttifakı'nın Muratpaşa Belediye Başkan adayı Manavoğlu, seçim çalışmalarını sürdürdü

Cumhur İttifakı'nın Muratpaşa Belediye Başkan adayı Özdemir Manavoğlu, seçim çalışmaları kapsamında esnaf ziyaretinde bulundu.

Manavoğlu, Milli Egemenlik Caddesi'nde esnafa ziyaret gerçekleştirdi. Vatandaşın istek ve sorunlarını dinleyen Manavoğlu, göreve gelmeleri halinde yapacakları projelerini anlattı, esnaftan destek istedi.

- Manavoğlu, Öngel'in cenaze törenine katıldı

Manavoğlu, daha önce böbrek nakli olan ve kalp krizi sonucu vefat eden Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) çalışanı Mustafa Öngel'in (48) cenaze törenine katıldı.

Muratpaşa Camisi'nde kılınan namaza AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik, AK Parti Muratpaşa İlçe Başkanı Veliddin Güner, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Adlıhan Dere ve meclis üyeleri de katıldı.

Evli ve bir çocuk babası Öngel'in cenazesi Andızlı Mezarlığı'nda toprağa verildi.