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        Antalya'da emekli öğretmen denizde ölü bulundu

        Antalya'da emekli bir öğretmen, denizde balık avına çıktığı teknesinin yanında ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 14:47 Güncelleme: 28.02.2024 - 14:47
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        Antalya'da emekli öğretmen denizde ölü bulundu
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        Antalya'da emekli bir öğretmen, denizde balık avına çıktığı teknesinin yanında ölü bulundu.

        Alınan bilgiye göre, bir süredir balık avlama turlarına katılan emekli edebiyat öğretmeni Muzaffer Kaynak (67), sabah erken saatte ava çıkmak için bir grupla sözleşmesi nedeniyle dün teknesinde kaldı.

        Konyaaltı Balıkçı Barınağı'nda bağlı komşu teknelerdeki arkadaşları ile bir süre vakit geçirdiği öğrenilen Kaynak, kendi teknesine döndü. Balık avı turu için sabah tekneye gelen kişiler, haber alamadıkları Kaynak'a telefonla ulaşmaya çalıştı.

        Gruptan bir kişi, teknenin yanında suda bir kişinin hareketsiz olduğunu görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine Sahil Güvenlik, Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri belirtilen adrese sevk edildi.

        Ekipler tarafından cansız vaziyette denizden çıkarılan kişinin Kaynak olduğu belirlendi.

        Olay yeri incelemesinin ardından Kaynak'ın cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

        Olaya ilişkin inceleme sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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