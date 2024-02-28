Meslektaşı tarafından öldürülen zabıta için tören (3)
TUTUKLANDIAntalya'dameslektaşı zabıta memuru İsmail Kanmaz'ı 7 bıçak darbesiyle öldüren Erdal Vuran, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.
TUTUKLANDIAntalya'dameslektaşı zabıta memuru İsmail Kanmaz'ı 7 bıçak darbesiyle öldüren Erdal Vuran, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.
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