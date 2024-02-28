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        Kemer'de Göynük Fen Lisesi, TÜBİTAK bölge finallerinde yarışacak

        Antalya'nın Kemer ilçesindeki Göynük Fen Lisesi tarafından hazırlanan projeler, TÜBİTAK bölge finallerine katılmaya hak kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 17:08 Güncelleme: 28.02.2024 - 17:08
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        Kemer'de Göynük Fen Lisesi, TÜBİTAK bölge finallerinde yarışacak
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        Antalya'nın Kemer ilçesindeki Göynük Fen Lisesi tarafından hazırlanan projeler, TÜBİTAK bölge finallerine katılmaya hak kazandı.

        TÜBİTAK tarafından düzenlenen 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması kapsamında 12 alanda toplam 23 bin 66 başvurudan bin 219 proje arasından Göynük Fen Lisesi'nin çalışmaları, jüri değerlendirmesi sonucunda bölge yarışmasına katılmaya hak kazandı.

        Göynük Fen Lisesi öğretmeni Vahit Hüyük, Mehmet Nafi Duymuş ve Arzu Yıldırım Şahin danışmanlığında, öğrenciler Ertuğrul Emir Hüyük ve Naz Dönmez, "Aspar Deprem Sonrasında Tarama Tespit ve Afet Müdahale İHA'sı" projesi ile fizik alanında öğrenciler Gül Günsever, Serra Atmaca ve Gülru Yaprak Yeter ise akıllı ulaşım sistemleri ve güvenli sürüş teknolojisi alanında "Doopler Etkili Radar ile Görüntü İşleme Sistemi Dergis" Projeleri ilk 5'e girdi.

        İlgili yarışmanın proje sergisi, 4-6 Mart'ta, ödül töreni ise 7 Mart'ta gerçekleştirilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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