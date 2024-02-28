Kemer'de Göynük Fen Lisesi, TÜBİTAK bölge finallerinde yarışacak
Antalya'nın Kemer ilçesindeki Göynük Fen Lisesi tarafından hazırlanan projeler, TÜBİTAK bölge finallerine katılmaya hak kazandı.
Antalya'nın Kemer ilçesindeki Göynük Fen Lisesi tarafından hazırlanan projeler, TÜBİTAK bölge finallerine katılmaya hak kazandı.
TÜBİTAK tarafından düzenlenen 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması kapsamında 12 alanda toplam 23 bin 66 başvurudan bin 219 proje arasından Göynük Fen Lisesi'nin çalışmaları, jüri değerlendirmesi sonucunda bölge yarışmasına katılmaya hak kazandı.
Göynük Fen Lisesi öğretmeni Vahit Hüyük, Mehmet Nafi Duymuş ve Arzu Yıldırım Şahin danışmanlığında, öğrenciler Ertuğrul Emir Hüyük ve Naz Dönmez, "Aspar Deprem Sonrasında Tarama Tespit ve Afet Müdahale İHA'sı" projesi ile fizik alanında öğrenciler Gül Günsever, Serra Atmaca ve Gülru Yaprak Yeter ise akıllı ulaşım sistemleri ve güvenli sürüş teknolojisi alanında "Doopler Etkili Radar ile Görüntü İşleme Sistemi Dergis" Projeleri ilk 5'e girdi.
İlgili yarışmanın proje sergisi, 4-6 Mart'ta, ödül töreni ise 7 Mart'ta gerçekleştirilecek.
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