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        Kamp, karavan, outdoor, tiny house sektör temsilcileri Antalya'da bir araya geldi

        Antalya'da kamp, karavan, tiny house ve outdoor sektörünü buluşturan "JOJO Caravanport Antalya ve ANFAŞ Outdoor Expo" fuarı açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 17:47 Güncelleme: 28.02.2024 - 17:47
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        Kamp, karavan, outdoor, tiny house sektör temsilcileri Antalya'da bir araya geldi
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        Antalya'da kamp, karavan, tiny house ve outdoor sektörünü buluşturan "JOJO Caravanport Antalya ve ANFAŞ Outdoor Expo" fuarı açıldı.

        ANFAŞ Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen açılış töreninde konuşan JOJO Fuarcılık Genel Müdürü Hakan Görkem Işım, fuarın doğayla uyumlu yaşam alanlarını keşfetmek, doğa tutkunlarına ilham vermek ve yeni fikirler sunmak için imkan oluşturduğunu söyledi.

        Fuarda doğayla iç içe yaşamın tüm inceliklerinin ele alındığını belirten Işım, "Bu fuar sektördeki yenilikleri ve trendleri yakından takip etmek isteyen herkes için bir buluşma noktası olacak. Fuarımızda 21 şehirden 100'den fazla firma, 150'yi aşkın markayı tek çatı altında toplandı." dedi.

        ANFAŞ Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı da fuarın doğaseverler ve üreticileri bir araya getirdiğini söyledi.

        Doğal yaşamın içerisinde bir sporcu olarak fuara ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduğunu belirten Bıdı, "Bu fuar herkese uygun, doğaseverleri bir araya getiriyoruz. Gelecek yıl fuarımızı daha da geniş kapsamlı yapacağız." dedi.

        Karavan Endüstrisi Derneği Başkanı Hüseyin Taşkın da fuarın sektöre önemli katkılar sağlayacağına inandığını dile getirdi.

        Karavan İmalat ve Tedarikçileri Derneği Başkanı Ahmet Fazlıoğlu ise nitelikli ürün üretiminin karavan sektöründeki öneminin altını çizdi.

        Fazlıoğlu, talepten oluşan üretici firma sayısındaki artışın ülke ekonomisine katkı sağlayacak şekilde planlanması için fuar organizasyonlarının önemli olduğunu vurguladı.

        Fuar, 3 Mart'ta sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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