Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        15 yaşındaki Yusuf'un cinayet sanığı astsubay için müebbet istemi

        ANTALYA'daki ormanda cesedi bulunan Yusuf Dellal'ı (15) öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan astsubay Mehmet Deniz Yeşil'in (34), 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu, 'malını koruyamayacak durumda olmasından yararlanarak hırsızlık' suçundan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.Olay, 17 Ekim 2022'de gece saatlerinde Kepez ilçesi Varsak Mahallesi'nde meydana geldi. Yusuf Dellal, annesine ait 07 AJC 691 plakalı otomobilde, kız arkadaşı Y.S.Y. (17) ile ormanda oturdukları sırada yanlarına bir kişi geldi. Yüzü bezle sarılı kişi, polis olduğunu söyledi. Bu sırada korkan Y.S.Y., olay yerinden kaçıp, durumu Dellal'in yakınlarına bildirdi. Olay yerine gelen yakınları, Dellal'i tabancayla öldürülmüş halde buldu. Dellal'ın annesinin otomobilinin ise çalındığı ortaya çıktı. Polis, Antalya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda jandarma astsubay olarak görev yapan ve olay gecesi Dellal'ın yanına gelen Mehmet Deniz Yeşil'i şüpheli olarak gözaltına aldı. Tutuklanan Yeşil hakkında 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan hazırlanan iddianame, Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede, sanık Yeşil'in, ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılması talep edildi.Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Yeşil, SEGBİS aracılığıyla katıldı. Salonda sanık avukatı hazır bulundu. Son savunmasını yapan Mehmet Deniz Yeşil, önceki savunmalarını tekrar ederek suçlamaları reddetti. Ardından duruşma savcısı mütalaayı açıkladı. Sanık Yeşil'in istihbarat topladığını belirterek, rastladığı kişilerin kimliklerini kontrol ettiği, telefonunda değişik kişilere ait kimlik fotoğraflarının olduğu, görev alanı olmayan bölgede kimlik kontrolü yaparak çıkan tartışmada maktül Yusuf Dellal'i silahla öldürdüğü belirtilen mütalaada, ayrıca Dellal'in ailesine ait kullandığı aracı, sahibinin bilgisi dışında alarak plaka takıp yakalanmamak için beklediği, daha sonra yakalanmak için beklediği belirtilmiş olsa da bunun olayın akışına aykırı olduğunun anlaşıldığı aktarıldı. Sanık Yeşil'in 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu, 'malını koruyamayacak durumda olmasından yararlanarak hırsızlık' suçundan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Ayrıca 'suçta kullanıldığı belirlenemeyen silah ve fişeklerin' Jandarma Komutanlığı'na iadesinin yapılması gerektiği belirtilerek, sanık Yeşil'in tutukluluk halinin devamına karar verilerek, duruşma ertelendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 10:56 Güncelleme: 29.02.2024 - 10:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        15 yaşındaki Yusuf'un cinayet sanığı astsubay için müebbet istemi
        ABONE OL
        ABONE OL

        ANTALYA'daki ormanda cesedi bulunan Yusuf Dellal'ı (15) öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan astsubay Mehmet Deniz Yeşil'in (34), 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu, 'malını koruyamayacak durumda olmasından yararlanarak hırsızlık' suçundan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.Olay, 17 Ekim 2022'de gece saatlerinde Kepez ilçesi Varsak Mahallesi'nde meydana geldi. Yusuf Dellal, annesine ait 07 AJC 691 plakalı otomobilde, kız arkadaşı Y.S.Y. (17) ile ormanda oturdukları sırada yanlarına bir kişi geldi. Yüzü bezle sarılı kişi, polis olduğunu söyledi. Bu sırada korkan Y.S.Y., olay yerinden kaçıp, durumu Dellal'in yakınlarına bildirdi. Olay yerine gelen yakınları, Dellal'i tabancayla öldürülmüş halde buldu. Dellal’ın annesinin otomobilinin ise çalındığı ortaya çıktı. Polis, Antalya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda jandarma astsubay olarak görev yapan ve olay gecesi Dellal'ın yanına gelen Mehmet Deniz Yeşil'i şüpheli olarak gözaltına aldı. Tutuklanan Yeşil hakkında 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan hazırlanan iddianame, Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede, sanık Yeşil'in, ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılması talep edildi.Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Yeşil, SEGBİS aracılığıyla katıldı. Salonda sanık avukatı hazır bulundu. Son savunmasını yapan Mehmet Deniz Yeşil, önceki savunmalarını tekrar ederek suçlamaları reddetti. Ardından duruşma savcısı mütalaayı açıkladı. Sanık Yeşil'in istihbarat topladığını belirterek, rastladığı kişilerin kimliklerini kontrol ettiği, telefonunda değişik kişilere ait kimlik fotoğraflarının olduğu, görev alanı olmayan bölgede kimlik kontrolü yaparak çıkan tartışmada maktül Yusuf Dellal'i silahla öldürdüğü belirtilen mütalaada, ayrıca Dellal'in ailesine ait kullandığı aracı, sahibinin bilgisi dışında alarak plaka takıp yakalanmamak için beklediği, daha sonra yakalanmak için beklediği belirtilmiş olsa da bunun olayın akışına aykırı olduğunun anlaşıldığı aktarıldı. Sanık Yeşil'in 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu, 'malını koruyamayacak durumda olmasından yararlanarak hırsızlık' suçundan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Ayrıca 'suçta kullanıldığı belirlenemeyen silah ve fişeklerin' Jandarma Komutanlığı'na iadesinin yapılması gerektiği belirtilerek, sanık Yeşil'in tutukluluk halinin devamına karar verilerek, duruşma ertelendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        2023 büyüme rakamları açıklandı
        2023 büyüme rakamları açıklandı
        Adana'da kahvehanede dikkat çeken yasak
        Adana'da kahvehanede dikkat çeken yasak
        İstanbul'da güpegündüz uzun namlulu silahlarla saldırı!
        İstanbul'da güpegündüz uzun namlulu silahlarla saldırı!
        İçişleri Bakanı Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen telefonu açıkladı
        İçişleri Bakanı Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen telefonu açıkladı
        Kimler kıdem tazminatı alabilir?
        Kimler kıdem tazminatı alabilir?
        Uluslararası Uzay İstasyonu’nda hava kaçağı
        Uluslararası Uzay İstasyonu’nda hava kaçağı
        Yakınlarıyla tartıştı, çevreye ateş açtı: 1 ölü, 3 yaralı
        Yakınlarıyla tartıştı, çevreye ateş açtı: 1 ölü, 3 yaralı
        Derbi öncesi rotasyon kararı
        Derbi öncesi rotasyon kararı
        Sis ve pus etkili olacak
        Sis ve pus etkili olacak
        "Rakibini ciddiye aldı"
        "Rakibini ciddiye aldı"
        Bakan Şimşek, Yellen ile bir araya geldi
        Bakan Şimşek, Yellen ile bir araya geldi
        Avrupa'nın en yaşlı kralı hastanede
        Avrupa'nın en yaşlı kralı hastanede
        5 yaşındaki Ulaş'ın yürek yakan sonu!
        5 yaşındaki Ulaş'ın yürek yakan sonu!
        Moldova'nın ayrılıkçı bölgesi Rusya'dan yardım istedi
        Moldova'nın ayrılıkçı bölgesi Rusya'dan yardım istedi
        Kupa yolu artık açık
        Kupa yolu artık açık
        Güney Kore'de kadınlar neden çocuk sahibi olmuyor?
        Güney Kore'de kadınlar neden çocuk sahibi olmuyor?
        Bursa kıyılarında mavi renkli parlamalar
        Bursa kıyılarında mavi renkli parlamalar
        Piyasayı ne etkiliyor?
        Piyasayı ne etkiliyor?
        Ailesiyle tartışırken kazara kendini vurdu
        Ailesiyle tartışırken kazara kendini vurdu
        Apple'dan yapay zeka açıklaması
        Apple'dan yapay zeka açıklaması

        Benzer Haberler

        Araştırma uğruna foseptikten hamam böceği topluyorlar
        Araştırma uğruna foseptikten hamam böceği topluyorlar
        Alanyaspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı
        Alanyaspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı
        Kamp, karavan, outdoor, tiny house sektör temsilcileri Antalya'da bir araya...
        Kamp, karavan, outdoor, tiny house sektör temsilcileri Antalya'da bir araya...
        Kemer'de Göynük Fen Lisesi, TÜBİTAK bölge finallerinde yarışacak
        Kemer'de Göynük Fen Lisesi, TÜBİTAK bölge finallerinde yarışacak
        Yavru köpekleri kulak ve kuyrukları kesilmiş halde bulan Norveçli kadın: İn...
        Yavru köpekleri kulak ve kuyrukları kesilmiş halde bulan Norveçli kadın: İn...
        Alanya'da çeşitli suçlardan aranan 711 kişi yakalandı
        Alanya'da çeşitli suçlardan aranan 711 kişi yakalandı