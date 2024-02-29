15 yaşındaki Yusuf'un cinayet sanığı astsubay için müebbet istemi ANTALYA'daki ormanda cesedi bulunan Yusuf Dellal'ı (15) öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan astsubay Mehmet Deniz Yeşil'in (34), 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu, 'malını koruyamayacak durumda olmasından yararlanarak hırsızlık' suçundan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.Olay, 17 Ekim 2022'de gece saatlerinde Kepez ilçesi Varsak Mahallesi'nde meydana geldi. Yusuf Dellal, annesine ait 07 AJC 691 plakalı otomobilde, kız arkadaşı Y.S.Y. (17) ile ormanda oturdukları sırada yanlarına bir kişi geldi. Yüzü bezle sarılı kişi, polis olduğunu söyledi. Bu sırada korkan Y.S.Y., olay yerinden kaçıp, durumu Dellal'in yakınlarına bildirdi. Olay yerine gelen yakınları, Dellal'i tabancayla öldürülmüş halde buldu. Dellal'ın annesinin otomobilinin ise çalındığı ortaya çıktı. Polis, Antalya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda jandarma astsubay olarak görev yapan ve olay gecesi Dellal'ın yanına gelen Mehmet Deniz Yeşil'i şüpheli olarak gözaltına aldı. Tutuklanan Yeşil hakkında 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan hazırlanan iddianame, Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede, sanık Yeşil'in, ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılması talep edildi.Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Yeşil, SEGBİS aracılığıyla katıldı. Salonda sanık avukatı hazır bulundu. Son savunmasını yapan Mehmet Deniz Yeşil, önceki savunmalarını tekrar ederek suçlamaları reddetti. Ardından duruşma savcısı mütalaayı açıkladı. Sanık Yeşil'in istihbarat topladığını belirterek, rastladığı kişilerin kimliklerini kontrol ettiği, telefonunda değişik kişilere ait kimlik fotoğraflarının olduğu, görev alanı olmayan bölgede kimlik kontrolü yaparak çıkan tartışmada maktül Yusuf Dellal'i silahla öldürdüğü belirtilen mütalaada, ayrıca Dellal'in ailesine ait kullandığı aracı, sahibinin bilgisi dışında alarak plaka takıp yakalanmamak için beklediği, daha sonra yakalanmak için beklediği belirtilmiş olsa da bunun olayın akışına aykırı olduğunun anlaşıldığı aktarıldı. Sanık Yeşil'in 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu, 'malını koruyamayacak durumda olmasından yararlanarak hırsızlık' suçundan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Ayrıca 'suçta kullanıldığı belirlenemeyen silah ve fişeklerin' Jandarma Komutanlığı'na iadesinin yapılması gerektiği belirtilerek, sanık Yeşil'in tutukluluk halinin devamına karar verilerek, duruşma ertelendi.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 29.02.2024 - 10:56 Güncelleme: 29.02.2024 - 10:56 facebook

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