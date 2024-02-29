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        Direksiyon başında uyuyakalan sürücü, 2,37 promil alkollü çıktı

        ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde D-400 kara yolu yan yolda park halindeki otomobilinin direksiyonu başında uyuyakalan S.K., yapılan testte 2,37 promil alkollü çıktı. Polis ekiplerinin "Neden bu kadar içtin?" sözlerine S.K., "Hanımla kavga ettim" karşılığını verdi.Manavgat D-400 kara yolu yan yolda bir otomobilin trafiği tehlikeye atacak şekilde durduğu ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ve Büro Amirliği ekibi, bölgeye sevk edildi. Polis ekipleri 24 DF 377 plakalı otomobilin sürücüsünün direksiyon başında uyuduğunu gördü. Kapıları kilitli, sağ ön lastiği patlak olan otomobilin sürücüsü S.K., polisler tarafından güçlükle uyandırıldı. Ayakta durmakta zorlanan sürücü, yapılan testte 2,37 promil alkollü çıktı.Polis ekiplerinin "Neden bu kadar içtin, insanların hayatını tehlikeye atıyorsun?" sorusuna S.K., "Hanımla kavga ettim" karşılığını verdi. Yapılan işlemlerin ardından S.K., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. S.K.'ye 'alkollü araç kullanmak' suçundan 6 bin 439 lira ceza uygulandı, ayrıca 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan hakkında adli işlem yapıldı. Otomobil ise yediemin otoparkına çekildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 11:33 Güncelleme: 29.02.2024 - 11:35
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        Direksiyon başında uyuyakalan sürücü, 2,37 promil alkollü çıktı
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        ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde D-400 kara yolu yan yolda park halindeki otomobilinin direksiyonu başında uyuyakalan S.K., yapılan testte 2,37 promil alkollü çıktı. Polis ekiplerinin "Neden bu kadar içtin?" sözlerine S.K., "Hanımla kavga ettim" karşılığını verdi.Manavgat D-400 kara yolu yan yolda bir otomobilin trafiği tehlikeye atacak şekilde durduğu ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ve Büro Amirliği ekibi, bölgeye sevk edildi. Polis ekipleri 24 DF 377 plakalı otomobilin sürücüsünün direksiyon başında uyuduğunu gördü. Kapıları kilitli, sağ ön lastiği patlak olan otomobilin sürücüsü S.K., polisler tarafından güçlükle uyandırıldı. Ayakta durmakta zorlanan sürücü, yapılan testte 2,37 promil alkollü çıktı.Polis ekiplerinin "Neden bu kadar içtin, insanların hayatını tehlikeye atıyorsun?" sorusuna S.K., "Hanımla kavga ettim" karşılığını verdi. Yapılan işlemlerin ardından S.K., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. S.K.'ye 'alkollü araç kullanmak' suçundan 6 bin 439 lira ceza uygulandı, ayrıca 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan hakkında adli işlem yapıldı. Otomobil ise yediemin otoparkına çekildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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