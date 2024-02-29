Direksiyon başında uyuyakalan sürücü, 2,37 promil alkollü çıktı ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde D-400 kara yolu yan yolda park halindeki otomobilinin direksiyonu başında uyuyakalan S.K., yapılan testte 2,37 promil alkollü çıktı. Polis ekiplerinin "Neden bu kadar içtin?" sözlerine S.K., "Hanımla kavga ettim" karşılığını verdi.Manavgat D-400 kara yolu yan yolda bir otomobilin trafiği tehlikeye atacak şekilde durduğu ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ve Büro Amirliği ekibi, bölgeye sevk edildi. Polis ekipleri 24 DF 377 plakalı otomobilin sürücüsünün direksiyon başında uyuduğunu gördü. Kapıları kilitli, sağ ön lastiği patlak olan otomobilin sürücüsü S.K., polisler tarafından güçlükle uyandırıldı. Ayakta durmakta zorlanan sürücü, yapılan testte 2,37 promil alkollü çıktı.Polis ekiplerinin "Neden bu kadar içtin, insanların hayatını tehlikeye atıyorsun?" sorusuna S.K., "Hanımla kavga ettim" karşılığını verdi. Yapılan işlemlerin ardından S.K., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. S.K.'ye 'alkollü araç kullanmak' suçundan 6 bin 439 lira ceza uygulandı, ayrıca 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan hakkında adli işlem yapıldı. Otomobil ise yediemin otoparkına çekildi.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 29.02.2024 - 11:33 Güncelleme: 29.02.2024 - 11:35 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL