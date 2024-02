Minik eller kedi evlerini boyadı HER yıl Türkiye'de ve dünyada 'Kedi Günü' olarak kutlanan 17 Şubat'ta çocuklar, sokakta yaşayan patili dostlarının yaşam koşullarını iyileştirmek ve farkındalık yaratmak için kedi evi boyama etkinliğinde bir araya geldi. Yerli mama markası Fi Petfood tarafından organize edilen programda sokak hayvanları yararına 'Kedi Evi Boyama Etkinliği' düzenlendi. Etkinliğe aileler ve çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Kedi evlerini boyarken keyifli vakit geçiren çocuklara, sokak kedilerini beslemek için kedi mamaları hediye edildi. Fi Petfood Koordinatörü Vet. Hekim Ayça Sağ, bu organizasyonun bir sosyal sorumluluk projesi olmanın yanı sıra, çocukların hayvan sevgisi kazanmaları ve çevreye duyarlılıkları açısından da önemli olduğunu vurguladı. Vet. Hekim Sağ, "Fi Petfood yer aldığı Hasvet Medikal A.Ş. Ekosistemi'nin son halkası olarak, sadece yerli bir evcil hayvan mama markası değil, patili dostlarımızın yaşam hakkı ve refahını önemseyen sosyal sorumluluk bilinci yüksek bir markadır. 'Taste of Perfection' mottosu ile yola çıktığımız mama üretiminde kalite, sağlık, lezzet ve güven duygusunu daima ön planda tutuyor ve hem patili dostların hem de pet ebeveynlerinin mama tercihinde memnuniyeti deneyimlemesini sağlıyoruz" dedi. Vet. Hekim Ayça Sağ, şöyle devam etti:"Hasvet Ekosistemi'nin hayvan sağlığı ve refahını odağına alan yapısı patili dostlarımız için en sağlıklı formülasyona sahip mamaları üretmemiz için çıkış noktamız oldu. Sektörümüzün bize duyduğu güven ile daima en mükemmel ve kaliteli değerleri üretmek için çalışmak bizi her geçen gün daha da heyecanlandırıyor. Bu anlayışla ürettiğimiz Fi Petfood markamız patili dostların beslenme ihtiyaçlarını karşılarken, sağlıklarını korumalarına da katkı sunuyor. Onların refahı için nasıl daha fazlasını sağlayabiliriz diye sorduğumuzda patili dostlarımızın kışın soğuk günlerinde barınmaları için kedi evleri yerleştirme fikri ve minik ellerin onları keyifle boyayacak olmaları bizi bu iki etkinlikte bir araya getirdi. Amacımız çocuklarla sevimli bir ortaklık kurarak bu projede yer almalarını ve hayvan sevgisi konusunda farkındalık kazanmalarını sağlamaktı."Antalya ve İstanbul'da ilkini gerçekleştirdikleri bu organizasyonlarda çocuklarla ve aileleri ile çok keyifli zaman geçirdiklerini aktaran Vet. Hekim Ayça Sağ, "Amacımız sokaklarda yaşayan kedi ve köpek dostlarımız için yeni kalpler kazanmaktı ve bunu kedi evlerini boyarken eğlenen, öğrenen ve heyecanlanan minik ellerde görmek bizleri çok mutlu etti. Kedi dostlarının evlerini boyayan, sınırsız hayal güçleriyle şekiller, desenler çizen çocuklarımıza etkinlik sonunda hazırladığımız mama paketlerini hediye ederek hem teşekkür ettik hem de barınmanın yanında kedi dostların beslenme ihtiyaçlarını da unutmamaları gerektiğini hatırlattık" dedi.Boyanan kedi evleri İstanbul ve Antalya'da onlarca barınma sorunu olan kediye sıcak yuva oldu. Rengarenk evlerin ilk misafirleri kulübelerine yerleşti.

