Kırmızı etteki fiyat artışlarından kasaplar da rahatsız

AYŞE YILDIZ - Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, bazı firmaların ramazan öncesi kırmızı ette fiyat artışına giderek fırsatçılık yaptığını belirterek, fiyat artışlarından kasap esnafının da rahatsız olduğunu söyledi.

Yardımcı, AA muhabirine, her ramazandan bir hafta önce kırmızı ete zam geldiğini ancak bu sene ramazandan 25 gün önce spekülatörlerin, aracıların ve bazı büyük et tedarikçilerinin anormal fiyat artışına neden olduğunu bildirdi.

Her ramazan öncesi fırsatçılık yapmak isteyenlerin çıktığını aktaran Yardımcı, "Bu fiyat artışlarından kasap esnafı da rahatsız, et satışlarını neredeyse yarıya düşürdü. Bu alanda Rekabet Kurumunun kırmızı et sektörüne yönelik yürüttüğü çalışmalar çok önemli." diye konuştu.

Fırsatçılık yapılmasının önüne geçilmesi gerektiğini vurgulayan Yardımcı, şunları kaydetti:

"Et fiyatlarını büyük firmalar, et tedarikçileri yükseltiyor. Bu firmalara daha önce para cezası da verilmişti. Bakanlığımız, daha önce olduğu gibi Et ve Süt Kurumu bulunan illerde esnafa et desteği verirse piyasayı çok rahatlatır. Biz önceki ramazanlarda kırmızı ete zam yapmamıştık ama fırsatçılık yapmak isteyenlerin fiyat artışı nedeniyle bu sene çok anormal yükseliş oldu. Federasyon olarak, Tarım ve Orman Bakanımız ve Rekabet Kurumu Başkanımızla da görüştük. Biz Federasyon olarak hem Bakanlığımızın hem de Et ve Süt Kurumunun yanındayız."

Federasyon Başkanı Yardımcı, Türkiye'de yeteri kadar hayvan varlığı ve kırmızı et olduğunu belirtti.

Üreticinin, kasabın ve vatandaşın korunmasının önemine işaret eden Yardımcı, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Ramazan dolayısıyla fırsatçılık yaparak fiyat yükseltenlere yönelik müdahale önemli. Eğer müdahale edilmezse büyük firmalar bunu sürekli fırsata çeviriyor. Kırmızı etin besin değeri çok yüksek, kalsiyum, fosfor, A, B, D vitaminleri ve kan hücrelerini yenileyen tek mineral kırmızı ettir. Federasyon olarak fiyatları yükselten spekülatörlere biz de fırsat vermeyeceğiz. Bizim derdimiz ramazanda vatandaşımızın kırmızı ete rahat ulaşabilmesidir. Onun için bize ulaşan tüm şikayetleri ilgili birimlere iletiyoruz."