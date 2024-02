Sanayide ara eleman sorununa kadın çözümü ANTALYA Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) birçok fabrika ara eleman sorunu yaşarken, inşaat iskele kalıpları üreten bir fabrikada 320 çalışandan 85'i kadın işçilerden oluşuyor. Ev hanımı iken fabrikanın eğitimiyle işi öğrenerek kaynak, pres, boyahane, montaj sevkiyat, paketleme gibi daha önce erkeklerin çalıştığı alanlarda artık kadınlar da görev alıyor. Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde çok sayıda özellikle de ağırlıklı erkeklerin çalıştırıldığı ağır iş olarak nitelendirilen işlerde son dönemde ciddi ara eleman sorunu yaşanıyor. Bazı fabrikalar ise bu sorunu kadın çalışanla çözmeye başladı. Antalya OSB'de inşaatlarda kullanılan iskele kalıpları üretimi yapan bir fabrika 5 yıl öncesine kadar tamamen erkek işçi çalıştırırken, OSB etrafındaki köylerden ev hanımlarına verdiği kurslarla erkek işi olarak gösterilen kaynaktan prese birçok işte artık kadınları çalıştırmaya başladı. KÖYDEKİ KADINLARA DAVETFabrikanın yönetim kurulu başkanı Hüseyin Erden, şu an 320 çalışandan 85'inin kadın olduğunu belirterek, "Antalya turizm bölgesi. Özellikle nisan, mayıs aylarıyla beraber çalışanların bir kısmı turizme kaymaya niyetleri oluyor. Siz yetiştirdiğiniz insanları bu sefer kaybediyorsunuz. Bunlar üst üste geldiğinde, 'bizim çalışanlara ihtiyacımız var' dedik. Çok yoğun çalışıyoruz, belki sektörün en büyük hacimli firmalarından biriyiz. Ama çalıştıracağımız insan bulmakta zorluk çekiyoruz. Bir deneme yapalım istedik, çevre köylerden çalışma niyeti olan genç kızlarımız ve kadınlarımızı davet ettik. Önce paketleme bölümünde denedik, kadınlarımızın çalışmalarındaki performans bizi son derece mutlu etti. Arkasından diğer birimlerimizde kadınlarımızı çalıştırmaya başladık" dedi. HEM DİSİPLİN HEM NEZAKETKadın çalışanların olduğu her ortamda hep disiplin hem nezaket hem saygı hem de verimliliğin her geçen gün arttığını görmeye başladıklarını anlatan Erden, "Kadınlarımız erkeklerden çok daha gayretli, istekli ve verimli çalışmaya başladı. Kadın sayımızı 10, 15, 20 peyderpey artırmaya başladık. Eleman ihtiyacı noktasında artık biz ayrımcılığı şöyle yapmaya başladık, önce tercihimiz kadın olsun diyoruz. Farklı dönemlerde fabrikamızda kadınlara da periyodik eğitimler verdik. Bu eğitimler sayesinde şimdi operatör olarak kullandığımız birçok makinede verimli çalışan arkadaşlarımızın birçoğu kadın. İlana çıkarken biz kadın erkek ayrımı yapmıyoruz ama bana sorarsanız ben fabrikada tüm birimlerde kadın çalıştırmayı tercih ediyorum. Saygı, nezaket, çalışma verimliliği, kadın olduğu her yerde bir farklılık yaratıyor. Bu da bize ciddi anlamda artı getiriyor" diye konuştu. KADIN ÇALIŞANLAR ANLATTIEv hanımıyken şimdi hepsi fabrikanın kaynaktan prese, boyahane, montaj sevkiyat, paketlemeye kadar birçok biriminde çalışan kadınlar, bu tür işlerin sadece erkek işi olmadığını, kadınların da yapabileceğini gösterdiklerini anlattı. Fabrikada hem kantar hem giriş- çıkış kontrol görevi yapan Fatma Karakaya, ilk işyeri olan fabrikada 3 senedir çalıştığını belirterek, "Babam ve kuzenlerim de burada çalışıyor. Bence herhangi bir zorluğu yok. Biz kadınlar istediğimiz sürece her işi yapabiliriz" dedi.Yaklaşık 4 yıldır pres bölümünde çalışan Enise Örün, "Bu işi kadınlarda yapabilir. Kadın olarak her işi başarabileceğimizi düşündüğüm için açıkçası çok korkmadım. Preste çalışıyorum, malzemeler geliyor. Zor tarafı var ama insan isteyince her işi yapabiliyor. O yüzden bana çok zor gelmedi" diye konuştu.Kadının elinin değdiği her şeyin güzelleştiğini dile getiren Leyla Özge Doğruparmak, "Herhangi bir zorlukla karşılaşmadık. Sanayi ortamında da kadınların gerek kalite gerek özen ve özverili çalışmasıyla gelişmeler gösterilebilir" dedi. Bir süre preste çalıştıktan sonra iki yıldır kaynakçı olan Belkıs Korkmaz, aldığı maaş ve çalışma saatlerinden memnun olduğu belirterek, "Evde durmaktan sıkıldım ve çalışmak istedim. Kadının yapamayacağı hiçbir şey yok. İstediği zaman her işin üstesinden gelir, sanayide ve daha ağır işleri de yapar" diye konuştu. Kaynakçı olan Emine Çalışkan ise "Yani insan bir kadın olarak çekiniyor daha çok erkek olacağını düşünerek geldim ama daha çok kadın olduğunu görünce rahatladım. İş ortamında daha çok bayanların olması da güzel" dedi. Makine mühendisi İrem Ceyhun, kaynak ustası Kardelen Özdamar, montaj kısmında silikon çeken Gamze Yılmaz, diğer çalışan kadınlar gibi azim ve kendilerine güvenle bu işleri başarabildiklerini anlattı.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 29.02.2024 - 12:48 Güncelleme: 29.02.2024 - 12:50

