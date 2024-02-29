Antalya'da eşine kızan kişi otomobili ateşe verdi
Antalya'nın Serik ilçesinde bir kişi, eşine ait otomobili yaktı.
Antalya'nın Serik ilçesinde bir kişi, eşine ait otomobili yaktı.
İddiaya göre, Ahmet B, aralarında yaşanan sorun nedeniyle kızdığı eşine ait otomobili Akçaalan Mahallesi'ndeki boş tarlada ateşe vererek olay yerinden uzaklaştı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince yangın söndürülürken, araç tamamen kullanılamaz hale geldi.
Olayın ardından polis merkezine giderek teslim olan Ahmet B, ifadesinin ardından savcılık kararıyla serbest bırakıldı.
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