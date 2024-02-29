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        Antalya'da dolandırıcılık iddiasıyla yakalanan kişi tutuklandı

        Antalya'da, dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 16:15 Güncelleme: 29.02.2024 - 16:42
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        Antalya'da dolandırıcılık iddiasıyla yakalanan kişi tutuklandı
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        Antalya'da, dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklu bir şüphelinin, kamu kurumu ve kuruluşlarda tanıdıkları olduğunu söyleyerek 6 kişiyi dolandırdığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Şüpheli, yurt dışına kaçacağı esnada gözaltına alındı. Ayrıca zanlının banka hesabına son bir yılda yüklü miktarda para girişi olduğu tespit edildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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