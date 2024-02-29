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        Dünya diplomasisi Antalya'da buluşuyor

        ANTALYA Diplomasi Forumu (ADF) 2024, 147 ülkeden 19 devlet başkanı, 73 bakan ve 57 uluslararası temsilci olmak üzere 4 bin 500'e yakın katılımcıyla yarın başlıyor. ADF 2024'ün açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın konuşmalarıyla yapılacak.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Dışişleri Bakanlığı'nca 'Krizler Döneminde Diplomasiyi Öne Çıkarmak' ana temasıyla 1-3 Mart tarihleri arasında bu yıl üçüncü kez düzenlenecek ADF, yarın başlıyor. Foruma ev sahipliği yapacak olan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan başta olmak üzere katılımcılar, Antalya'ya gelmeye başladı. 147 ÜLKEDEN 4 BİN 500 KATILIMCIKüresel meselelerin ve krizlerin yanı sıra, iklim değişikliği, göç, İslam karşıtlığı, ticaret savaşları ve yapay zeka gibi birçok konunun tartışılacağı forumda, 147 ülkeden 19 devlet başkanı, 73 bakan ve 57 uluslararası temsilci olmak üzere 4 bin 500'e yakın katılımcı olacak. ADF 2024 kapsamında 52 panel gerçekleştirilecek. Diplomatlar ve siyasilerin yanı sıra ADF'deki paneller ve etkinliklerde öğrenciler, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları ve iş dünyasının temsilcileri de görüşlerini dile getirecek. ERDOĞAN VE FİDAN'DAN AÇILIŞ KONUŞMASIBelek turizm bölgesindeki NEST Kongre Merkezi'nde saat 14.30'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan açılış konuşması yapacak. Açılış oturumunda Fransızca, İspanyolca, Arapça ve Rusça çeviri desteği sağlanacak. Açılışın ardından ADF'nin bu yılki ana temasıyla aynı ismi taşıyan 'Krizler döneminde diplomasiyi öne çıkarmak' adlı liderler paneli düzenlenecek.TÜRKİYE YÜZYILI SERGİSİADF 2024 kapsamında Türkiye'nin sanat, enerji, savunma ve sanayi alanındaki vizyonunu ortaya koyan 'Türkiye Yüzyılı' sergisi de açılacak. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca İstanbul'da düzenlenen, çocukların gözünden Gazze'deki insanlık dramına dikkati çekmeyi amaçlayan 'Kurşun Geçirmez Düşler: Gazzeli Çocuk Ressamlar Sergisi'nin bir bölümüne de yer verilecek.19 DEVLET BAŞKANICumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani-Sadriu, Madagaskar Cumhurbaşkanı Andry Nirina Jajoelina, Esvatini Kralı III. Mswati, Togo Cumhurbaşkanı Faure Essozimna Gnassinbe, Orta Afrika Cumhurbaşkanı Faustin-Archange Toudera, Kongo Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi, Burundi Başbakanı Ndirakobuca, Zimbabve Cumhurbaşkanı Emmerson Mnangagwa, Moldova Başbakanı Dorin Recean, Somali Cumhurbaşkanı Hassan Sheikh Mohamud, Cibuti Cumhurbaşkanı İsmail Omar Guelleh, Karadağ Başbakanı Milojko Spajic gibi isimlerin arasında olduğu devlet başkanları, forumda yer alacak. Ayrıca Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Filistin Ramallah Belediye Başkanı Issa Kassis'nin yanı sıra, Suriye, Libya, Filistin, Rusya, Ukrayna, Ermenistan, Irak, İran gibi ülkelerden de bakan ve üst düzeyde katılımcılar yer alacak. KRAL III. MSWATİ'Yİ VALİ KARŞILADIForum için Antalya'ya devlet başkanları, üst düzey yöneticiler gelmeye başladı. Daha önce G-20 Dünya Liderler Zirvesi, NATO zirveleri de dahil olmak üzere birçok uluslararası toplantıya ev sahipliği yapan Belek'te, ADF Forumu nedeniyle turizm hareketliliği de yaşanacak. 147 ülkeden gelen konuklar NEST Kongre ve Fuar Merkezi'ne yakın konumdaki Belek, Kundu ve Lara'daki otellerde konaklayacak. Forum için bugün Antalya'ya gelen ev sahibi konumundaki Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Afrika'nın en küçük ülkelerinden Esvatini'nin Kralı III. Mswati, Antalya Havalimanı'nda Vali Hulusi Şahin tarafından karşılandı. Kral III. Mswati'nin yöresel kıyafeti, ilgi topladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 14:56 Güncelleme: 29.02.2024 - 15:00
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        Dünya diplomasisi Antalya'da buluşuyor
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        ANTALYA Diplomasi Forumu (ADF) 2024, 147 ülkeden 19 devlet başkanı, 73 bakan ve 57 uluslararası temsilci olmak üzere 4 bin 500'e yakın katılımcıyla yarın başlıyor. ADF 2024'ün açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın konuşmalarıyla yapılacak.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Dışişleri Bakanlığı'nca 'Krizler Döneminde Diplomasiyi Öne Çıkarmak' ana temasıyla 1-3 Mart tarihleri arasında bu yıl üçüncü kez düzenlenecek ADF, yarın başlıyor. Foruma ev sahipliği yapacak olan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan başta olmak üzere katılımcılar, Antalya'ya gelmeye başladı. 147 ÜLKEDEN 4 BİN 500 KATILIMCIKüresel meselelerin ve krizlerin yanı sıra, iklim değişikliği, göç, İslam karşıtlığı, ticaret savaşları ve yapay zeka gibi birçok konunun tartışılacağı forumda, 147 ülkeden 19 devlet başkanı, 73 bakan ve 57 uluslararası temsilci olmak üzere 4 bin 500'e yakın katılımcı olacak. ADF 2024 kapsamında 52 panel gerçekleştirilecek. Diplomatlar ve siyasilerin yanı sıra ADF'deki paneller ve etkinliklerde öğrenciler, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları ve iş dünyasının temsilcileri de görüşlerini dile getirecek. ERDOĞAN VE FİDAN'DAN AÇILIŞ KONUŞMASIBelek turizm bölgesindeki NEST Kongre Merkezi'nde saat 14.30'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan açılış konuşması yapacak. Açılış oturumunda Fransızca, İspanyolca, Arapça ve Rusça çeviri desteği sağlanacak. Açılışın ardından ADF'nin bu yılki ana temasıyla aynı ismi taşıyan 'Krizler döneminde diplomasiyi öne çıkarmak' adlı liderler paneli düzenlenecek.TÜRKİYE YÜZYILI SERGİSİADF 2024 kapsamında Türkiye'nin sanat, enerji, savunma ve sanayi alanındaki vizyonunu ortaya koyan 'Türkiye Yüzyılı' sergisi de açılacak. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca İstanbul'da düzenlenen, çocukların gözünden Gazze'deki insanlık dramına dikkati çekmeyi amaçlayan 'Kurşun Geçirmez Düşler: Gazzeli Çocuk Ressamlar Sergisi'nin bir bölümüne de yer verilecek.19 DEVLET BAŞKANICumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani-Sadriu, Madagaskar Cumhurbaşkanı Andry Nirina Jajoelina, Esvatini Kralı III. Mswati, Togo Cumhurbaşkanı Faure Essozimna Gnassinbe, Orta Afrika Cumhurbaşkanı Faustin-Archange Toudera, Kongo Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi, Burundi Başbakanı Ndirakobuca, Zimbabve Cumhurbaşkanı Emmerson Mnangagwa, Moldova Başbakanı Dorin Recean, Somali Cumhurbaşkanı Hassan Sheikh Mohamud, Cibuti Cumhurbaşkanı İsmail Omar Guelleh, Karadağ Başbakanı Milojko Spajic gibi isimlerin arasında olduğu devlet başkanları, forumda yer alacak. Ayrıca Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Filistin Ramallah Belediye Başkanı Issa Kassis'nin yanı sıra, Suriye, Libya, Filistin, Rusya, Ukrayna, Ermenistan, Irak, İran gibi ülkelerden de bakan ve üst düzeyde katılımcılar yer alacak. KRAL III. MSWATİ'Yİ VALİ KARŞILADIForum için Antalya'ya devlet başkanları, üst düzey yöneticiler gelmeye başladı. Daha önce G-20 Dünya Liderler Zirvesi, NATO zirveleri de dahil olmak üzere birçok uluslararası toplantıya ev sahipliği yapan Belek'te, ADF Forumu nedeniyle turizm hareketliliği de yaşanacak. 147 ülkeden gelen konuklar NEST Kongre ve Fuar Merkezi'ne yakın konumdaki Belek, Kundu ve Lara'daki otellerde konaklayacak. Forum için bugün Antalya'ya gelen ev sahibi konumundaki Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Afrika'nın en küçük ülkelerinden Esvatini'nin Kralı III. Mswati, Antalya Havalimanı'nda Vali Hulusi Şahin tarafından karşılandı. Kral III. Mswati'nin yöresel kıyafeti, ilgi topladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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