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        Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Antalya'da proje tanıtım toplantısında konuştu:

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Antalya'mızın birçok sorunu var ama çözülemeyecek hiçbir sorunu yok. Önemli olan doğru, ehil ellerde, doğru, gerçekçi projelerle planlı programlı şekilde adım adım gerekli yol haritasının belirlenmesi ve bu yol haritasında emin şekilde ilerleyerek sonuca varılmasıdır." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 17:57 Güncelleme: 29.02.2024 - 18:02
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        Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Antalya'da proje tanıtım toplantısında konuştu:
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        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Antalya'mızın birçok sorunu var ama çözülemeyecek hiçbir sorunu yok. Önemli olan doğru, ehil ellerde, doğru, gerçekçi projelerle planlı programlı şekilde adım adım gerekli yol haritasının belirlenmesi ve bu yol haritasında emin şekilde ilerleyerek sonuca varılmasıdır." dedi.

        Ersoy, Antalya'nın Kundu Tesisler Bölgesi'nde Nirvana Cosmopolitan Otel'de düzenlenen Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü'nün proje tanıtım toplantısının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Antalya için önemli bir gün olduğunu, 31 Mart'ın da önemli bir tarih olduğunu söyledi.

        Seçimlere nasıl, hangi projelerle hazırlandıklarını, 31 Mart sonrası Antalya'yı nelerin beklediğine dair yaptıkları tanıtımın önemli olduğunu vurgulayan Ersoy, şunları kaydetti:

        "Hakan Başkan'ımız değerli bir sunumu Antalyalılarla paylaştı. Geçmişe ve şu anki duruma baktığımızda Antalya'mızın birçok sorunu var ama çözülemeyecek hiçbir sorunu yok. Önemli olan doğru, ehil ellerde, doğru, gerçekçi projelerle planlı programlı şekilde adım adım gerekli yol haritasının belirlenmesi ve bu yol haritasında emin şekilde ilerleyerek sonuca varılması. Bu açıdan biz şanslıyız Hakan Başkan'ımızın 15 yılda Kepez'de gerçekleştirdiklerini bizzat gezdim, görme fırsatım oldu. Gördüm ki Kepez'de yapılanlar Antalya'da gerçekleştirilenlerin çok üstünde. İnşallah Hakan Başkan'ımız Antalya'da çalışkanlığını, bu başarılı yönetimini, birleştirici yönetim tarzını Antalya Büyükşehrin geneline yayarak aynı sonuçları Antalya'mız için de gerçekleştirecek. Önemli olan burada uyumlu işbirlikleriyle hükümet, belediye, bakanlıklar olarak ama her şeyden önce ben de Antalyalıyım. Antalyalılar olarak omuz omuza el ele vererek hep birlikte hedefe ilerlememiz önemli."

        - "Bilimsel bilgiye, rasyonel düşünceye kıymet veriyoruz"

        Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü de uzman bir ekiple yıllarca hazırladıkları çalışmaları, projeye dönüştürdükleri şekliyle kamuoyuna tanıttıklarını vurguladı.

        Devletin imkanlarıyla yerel yönetimin imkanlarını birleştirerek, devletin ufku, vizyonuyla belediyelerin ufkunu, vizyonunu örtüştürerek, o vizyonlara uygun yerel yönetim çalışmalarıyla Antalya'nın kazanacağını belirten Tütüncü, "Antalya'nın sorunlarını, çözüm yollarını biliyoruz. Uzmanlardan oluşan ekibimiz var. Bilimsel bilgiye, rasyonel düşünceye kıymet veriyoruz. Her şeyden önce kalbimizi tüm Antalya'ya açıyoruz, herkesi kucaklıyoruz." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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