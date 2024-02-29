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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya'da

        CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 1-3 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek Antalya Diplomasi Forumu münasebetiyle Antalya'ya geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 21:11 Güncelleme: 29.02.2024 - 21:15
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya'da
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        CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 1-3 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek Antalya Diplomasi Forumu münasebetiyle Antalya'ya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Antalya Havalimanında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kültür ve Turizm Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, Hilmi Durgun ve il protokolü karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayesinde ve Dışişleri Bakanlığı’nın inisiyatifiyle gerçekleşecek Antalya Diplomasi Forumu'nun bu yıl üçüncüsü düzenleniyor. Antalya Diplomasi Forumu'nda toplam 148 ülkenin devlet ve hükümet başkanları, bakanları, diplomatları, iş insanları, akademisyenleri ile düşünce kuruluşları, gençlik ve medya temsilcileri geniş kapsamlı görüş alışverişinde bulunmak üzere bir araya gelecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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