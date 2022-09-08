Otodrag yarışı, hız tutkunlarını Antalya'da buluşturacak

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ANTALYA (AA) - Antalya'da hafta sonu yapılacak otodrag yarışı, hız tutkunlarını bir araya getirecek.

Kepez Belediyesi ve Kepez Otomobil, Motor Sporları Kulübü iş birliğinde düzenlenen otodrag yarışı, 10-11 Eylül'de Kepez Drag Pisti'nde gerçekleştirilecek.

402 metre uzunluğundaki pistte ilk gün, antrenman ile ısınma turları yapılacak ve sınıflar belirlenecek. İkinci gün ise yarış heyecanı yaşanacak.

Yarışa, Türkiye'nin dört bir yanından hız tutkunlarının katılması bekleniyor.

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