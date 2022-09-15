Antalya'da iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Fener Mahallesi Tekelioğlu Caddesi'ndeki Nisan Ç'ye ait iş yerinde yangın çıktığını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezine durumu bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.

Kullanılmaz hale gelen iş yerinde, itfaiye ekipleri bir kutu yanıcı madde tespit etti.



İş yerini yaktığı öne sürülen Nisan Ç'nin eşi B.C.Ç, ekiplerin çalışmasıyla Lara bölgesinde gözaltına alındı.

Öte yandan iş yeri sahibi eşinden şiddet gördüğünü iddia etti.

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