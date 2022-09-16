Antalya'ya hava yoluyla gelen yabancı turist sayısı 10 milyonu aştı

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ANTALYA (AA) - Güneşi, sahillerinin yanı sıra tarihi ve doğal güzellikleri ile dünyanın dört bir yanından turist çeken Antalya, 8,5 ayda hava yoluyla gelen 10 milyon 60 bin 739 yabancı turisti ağırladı.

Konuk ettiği yabancı misafir sayısına göre "turizmin başkenti" olarak nitelendirilen kentte turizm hareketliliği devam ediyor. Küresel salgın sonrası turizmde en yoğun sezon yaşanıyor.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1 Ocak - 15 Eylül arası hava yolu ile kente gelen yabancı turist sayısının 10 milyon 60 bin 739 olduğunu açıkladı.

Geçen yıl aynı dönemde 6 milyon 151 bin 948 yabancı turistin ağırlandığını aktaran Yazıcı, bu yıl geçen yıla göre yüzde 64'lük bir artış gerçekleştiğini söyledi.



Sadece 1-15 Eylül arasında ise 1 milyon 23 bin 861 turistin kenti ziyaret ettiğini belirten Yazıcı, geçen yıla göre ise aynı dönemde yüzde 18'lik bir artışa imza atıldığını kaydetti.

Yazıcı, en fazla turistin geldiği ülkeler sıralamasında ise Almanya, Rusya ve İngiltere'nin ilk üç sırayı oluşturduğunu aktardı.

Rakamların kendilerini ve turizm sektörünü mutlu ettiğini dile getiren Yazıcı, "Bu rakamlar hava yoluyla gelen yabancıların sayısı, kara yoluyla gelenler dahil değil. Yıl sonunda 12-13 milyon arası bir rakama ulaşırız diye tahmin ediyoruz." dedi.

Bu başarının 2 yıllık bir hikayesi olduğunu aktaran Yazıcı, salgın döneminde dünyada turizm durduğunda Antalya'nın Güvenli Turizm Sertifika Programı ile sağlıklı ve güvenli turizm hizmeti sunduğunu anımsattı.

Kentteki sektör paydaşlarının Kültür ve Turizm Bakanlığının talimatları doğrultusunda hareket ettiğini anlatan Yazıcı, "2020'de 3 milyon civarında, 2021'de yaklaşık 9 milyon turisti ağırladık. Pandemi şartlarında en üst düzeyde hizmeti sunduk. Türk turizmine olan güveni Antalya sağladı. Gelecek yıl daha fazla turistin Antalya'yı tercih edeceğine inanıyorum. Akdeniz çanağında en kaliteli hizmeti biz veriyoruz." diye konuştu.





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