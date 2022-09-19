Jandarmadan çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevrelerinde denetim

TOKİ başvuru şartları, tarihleri ve ücreti belli oldu!

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevrelerinde denetimler gerçekleştirildi.

Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından "Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri Denetim Uygulaması" kapsamında 890 ekip, 2705 personelin katılımı ile 1170 uygulama noktasında çalışmalar yapıldı.

Denetimlerde, çeşitli suçlardan aranan 11 şüpheli yakalanırken, 2394 umuma açık alan, 506 metruk bina ve 1254 okul çevresinde tütün mamulleri satışı yapılan yerler kontrol edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.