Antalya İl Jandarma Komutanlığı su altı arama kurtarma timi çalışmalarını sürdürüyor

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ANTALYA (AA) - Antalya İl Jandarma Komutanlığı su altı arama kurtarma timi eğitim faaliyetlerini sürdürüyor.

Tim, 20 Eylül'de Kemer ilçesinde eğitim faaliyeti kapsamında dalış gerçekleştirdi.



Sualtı timi 27 metrede "Mavi Vatan Nöbetteyiz" pankartı açarak dalışını tamamladı.



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