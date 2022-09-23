Helikopter kazasında ölen 2 mürettebatın cenazeleri teslim edildi

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ANTALYA (AA) - Denizli'nin Çardak ilçesindeki helikopter kazasında hayatını kaybeden Rusya uyruklu 2 mürettebatın cenazeleri Antalya Kent Mezarlığı morgundan özel cenaze şirketi tarafından alındı.

Yaşamını yitiren uçuş mühendisi Aleksandr İakovlev ile uçuş teknisyeni Alexey Volkov'un, Antalya Kurşunlu Kent Mezarlığı'ndaki işlemleri tamamlandı.

Cenazeler, konsolosluğun anlaştığı özel cenaze şirketinin görevlisi tarafından alındı.

Şirkete ait morga konulacağı öğrenilen cenazelerin, konsolosluk işlemlerinin ardından 26 Eylül'de uçakla Rusya'ya gönderileceği öğrenildi.

Denizli'nin Çardak ilçesi yakınlarında önceki gün düşen yangın söndürme helikopterinde Rusya uyruklu uçuş mühendisi Aleksandr İakovlev ile uçuş teknisyeni Alexey Volkov hayatını kaybetmiş, Türk vatandaşı teknik personel Ömer Kaan Çakır ile Kenan Erdem, Rus vatandaşları kaptan pilot İlya İvesenkho, uçuş teknisyeni Georgii Onvnvchın ve yardımcı pilot Egor Turkov yaralanmıştı.

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