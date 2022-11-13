Antalya'da "15 Temmuz Derneği 6. Geleneksel Şehit Aileleri Buluşması" düzenlendi

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kemer ilçesinde "15 Temmuz Derneği 6. Geleneksel Şehit Aileleri Buluşması" düzenlendi.

Vali Ersin Yazıcı, 15 Temmuz Derneği tarafından ilçede bir otelde düzenlenen programın açılışında yaptığı konuşmada, şehitlik ve gaziliğin bir insana nasip olabilecek en büyük onur olduğunu söyledi.

Şehit aileleriyle bir arada olmanın kendisi için büyük bir onur ve şeref olduğunu vurgulayan Yazıcı, şunları kaydetti:

"Bu ülke hepimizin. Bu ülke kendini 1 dolara satan hainlere teslim edilemeyecek kadar kutsal ve uğruna ölünecek bir vatandır. Bin yıldır Anadolu'nun sahibiyiz. Buradan çıkmaya hiçbir niyetimiz yok. Bu ülkede yaşayan hiç kimse, kendini Türk ve bu ülkeye mensup hisseden hiçbir Allah'ın kulu, bu ülkeyi yerli ve yabancı haine teslim etmez. Sizler gibi aileler, insanlar olduğu müddetçe bu ülkeyi içeriden ve dışarıdan yıkabilecek hiçbir güç yoktur."

15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç da şehitliğin peygamberlikten sonra gelen en yüce makam olduğunu ifade etti.

Türk milletinin ruhunda şehadet duygusu olduğu müddetçe ülkelerin silah ve ekonomik gücünün önemli olmayacağını bildiren Turunç, "Bu kadim millette bu anlayış olduğu müddetçe kimsenin tankı da topu da silahı da işe yaramaz. Şehadetin ne anlama geldiğini bilen bir milletiz." dedi.

- "Terör saldırısı, birlik ve beraberliğimizin önemini yine gösterdi"

Dernek Yönetim Kurulu üyesi, Kadın ve Aile Komisyonu Başkanı Ayşe Varank Arslantürk ise her yıl Türkiye'nin farklı şehirlerinden şehit ailelerinin bir araya gelmesiyle ortak acılardan kardeşliklerin yeşerdiğini söyledi.

Programda yapılan bir sohbetin bile yaraları sarabildiğini anlatan Arslantürk, "Bugün yaşadığımız terör saldırısı birlik ve beraberliğimizin önemini yine gösterdi. Altı sene önce bu acıyı yaşadık. Hiçbir zaman durmadılar. O gün bizi yakan ateş bugün başka aileleri yaktı. Rabbim ailelerimize sabır versin. Rabbim bir daha göstermesin. Bu terör olaylarını hep beraber bertaraf edeceğimize inanıyoruz." diye konuştu.

Terör örgütü FETÖ'nün boş durmadığını, özellikle yurt dışında Türkiye aleyhinde lobi faaliyetleri yürüttüğünü anlatan Arslantürk, terör örgütünün gerek uluslararası akademik dünyada gerek siyasette, sanatta her alana sızıp, etkili isimleri kullanıp kendi tezlerini, mağdur edebiyatlarını dünyaya duyurduğunu bildirdi.

Arslantürk, yurt içinde devletin bu hainlere karşı kararlı bir mücadele yürütse de gittikçe yeraltına inip, farklı kimliklerle farklı ideolojilerin içine sızdıklarını belirtti.

Herkesin bu sinsi örgüte karşı uyanık olması ve mücadelenin devam etmesi için devlete destek vermesi gerektiğinin altını çizen Arslantürk, şöyle devam etti:

"Son dönemde bazı siyasiler 'FETÖ'yü aklayan, iktidara geldiklerinde onları affedeceklerini' söyleyen pek çok açıklama yapmaya başladı. Kıymetli şehit aileleri, bütün bunların ne anlama geldiğini hepimiz biliyoruz. Onun için 'Vatan millet aşkına, beraberiz aynı safta' diyoruz. Aynı safta durarak, safları sıklaştırarak, tarafımızı net bir şekilde ortaya koyarak bu badireleri atlatabiliriz. Aksi taktirde fırsatını bulursa bu örgüt yine bir 15 Temmuz'la karşımıza çıkabilir."

Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce ise bu toprakların bin yıldır ağıtlar söylenerek bugünkü duruma geldiğini belirterek, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında "Vatan elden gidiyor ezanı" okunduğunu hatırlattı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un program değişikliği nedeniyle etkinliğe katılamadığı bildirildi.

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