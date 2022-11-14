Antalya Devlet Opera ve Balesi "Kamelyalı Kadın" balesini son kez sahneleyecek

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ANTALYA (AA) - Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), ünlü Fransız yazar Alexandre Dumas'ın aynı adlı ilk romanından uyarlanan "Kamelyalı Kadın" balesini bu sezon son kez 17 Kasım'da sanatseverlerle buluşturacak.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, koreografisi ve librettosu Volkan Ersoy ile Armağan Davran'a ait balenin müzikleri Giuseppe Verdi'nin bilinen eserlerinin yanı sıra Türkiye'de daha önce hiç icra edilmemiş eserlerinden de seçilerek Tolga Taviş tarafından düzenlendi.

İki perdelik balenin, kostümü Gazal Erten, ışığı Fuat Gök ve dekor tasarımı ise Ankara DOB'un eski başdekoratörü Savaş Camgöz imzasını taşıyor.

"Marquerite Gautier"i Laroslava Volkova, "Armand Duval"ı Tolga Burçak, "Kont de Varville"yi Ömer Erenler, "Baba Armand Duval"ı Mert Söylemez, "Olimpie"yi Melda Özkan, "Gaston" rolünü ise Okan Ünal'ın canlandıracağı eserde, soprano Bilge Yılmaz solist olarak sahne alacak.

Dumas'ın gerçek hayattaki sevgilisi Marie Duplessis'ten esinlendiği verem hastası Marguerite Gautier ile prestijli bir ailenin avukat oğlu Armand Duval'ın tutkulu ve dramatik aşkını konu alan eser, 17 Kasım saat 20.00'de Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde bu sezon son kez sahnelenecek.

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