Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 17. Ulusal Kongresi Antalya'da sürüyor

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ANTALYA (AA) - Kalp ve damar hastalıklarının tedavi yöntem ve teknolojilerinin konuşulduğu Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği (TKDCD) 17. Ulusal Kongresi Antalya'da devam ediyor.

Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen kongreye, yerli ve yabancı bilim insanları katılıyor.

Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği Başkanı ve Kongre Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kürşat Bozkurt, kongreye 3 bin 400 kişinin katıldığını söyledi.



Türkiye'de pek çok şeyin değiştiğini ve Türk hekimlerinin her şeyi yapabildiğini vurgulayan Bozkurt, "Son 10 yılda Türkiye'de geliştirilen teknolojiler nedeniyle çok iyi durumdayız. Önümüzde çok yol var. Hala yurt dışından getirtmek zorunda olduğumuz ürünler var. Buna karşın daha çok çalışmak ve üretmek zorundayız." dedi.

INVAMED Başkanı Raşit Dinç ise Türkiye'nin sağlık alanında öncü bir ülke olduğunu ve birçok tıbbi cihazın Türkiye'de de rahatlıkla üretilebildiğini belirtti.

Dinç, kongrenin, kalp ve damar cerrahisinde yapılan girişimsel işlemlerin anlatılması, yerli üreticiler ve dünyanın birçok yerinden kongreye katılan uzmanların güncel teknolojiler konusunda fikir alışverişlerinde bulunması yönünden verimli geçtiğini kaydetti.

Dinç, "Yerli ve milli ürünlerimize gösterilen ilgi muazzamdı. İki yılda bir gerçekleşen bu önemli kongrede yer almak bizleri çok memnun etti." diye konuştu.

Kongre, yarın sona erecek.

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