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        Tütüncü, Kepez'de kendisi ve Sümer için destek istedi

        Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü, Kepez'de kendisi ve ilçe belediye başkan adayı Rıza Sümer için destek istedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 13:56 Güncelleme: 12.02.2024 - 14:12
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        Tütüncü, Kepez'de kendisi ve Sümer için destek istedi
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        Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü, Kepez'de kendisi ve ilçe belediye başkan adayı Rıza Sümer için destek istedi.

        Tütüncü, Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde düzenlenen Kepez seçim startı programında ilçede 15 yılda yapılan yatırımları anlattı.

        Kepez'in AK kadrolarla çehresinin değiştiğini belirten Tütüncü, şunları kaydetti:

        "15 yıl önceki Kepez, her caddesinde, her sokağında belediyenin çözmesi gereken sorunların olduğu bir bölgeydi. Geçtiğimiz 15 yıl içinde bütün sorunları çöze çöze ilerledik. Teşkilatımızla, partimizle, Cumhur İttifakı'mızla hep birlikte el ele, omuz omuza çalıştık. Belediye meclislerimizde çok önemli kararlar çıkardık ki tam 90 bin gecekonduyu Kepez'de kaldırdık. Bu çok önemli bir başarıydı. Kepez'de 80 bin tapu verildi. 1200 kilometreden fazla yeni yol açtık. Kepez'e 15 yılda 3,5 milyon metre kare yeni yeşil alan ilan ettik ve 500 mahalle parkı kazandırdık."

        İlçede atıl vaziyette duran Dokumapark'ı ayağa kaldırdıklarını, bilim yuvası haline getirdiklerini aktaran Tütüncü, Dokumapark'ta açtıkları birbirinden farklı müzelerde sadece Kepezlileri değil, yurt içinden ve yurt dışından gelen misafirleri ağırladıklarını belirtti.

        İlçede sanattan kültüre, sağlıktan şehirleşmeye birçok alanda yatırım yaptıklarını vurgulayan Tütüncü, bugün Kepez'de 15 hastane hizmet verdiğini bildirdi. İlçeyi kütüphanelerle donattıklarını kaydeden Tütüncü, şimdi görevi Rıza Sümer'e devredeceğini ve kendisinin de Büyükşehir Belediye Başkanı olarak hizmet etmeye devam edeceğini ifade etti.

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