Antalya ve çevre illerde öğrenciler ara tatil sonrası ders başı yaptı

Karkamış nerede, nereye bağlı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Antalya, Muğla, Burdur ve Isparta'da ara tatilin sona ermesiyle öğrenciler ders başı yaptı.

Milli Eğitim Bakanlığının açıkladığı takvime göre, 2022-2023 eğitim-öğretim yılının 14-18 Kasım'ı kapsayan ilk ara tatili sona erdi.

Antalya'da 1710 okulda öğrenim gören 486 bin öğrenci ile görev yapan 35 bin öğretmen, tatil sona ermesinin ardından yeniden okullarda bir araya geldi.

- Muğla

Muğla'da Atatürk İlkokulunda öğrenciler, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunması ile derse girdi.

Öğrenciler hafta sonlarıyla 9 günü bulan tatilin ardından arkadaşları ve öğretmenlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Teneffüse çıkan öğrenciler, okul bahçesinde arkadaşlarıyla özlem giderdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay da okulları ziyaret ederek, öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Muğla ve ilçelerinde 14 bin öğretmen, 165 bin öğrenci ara tatile girmişti.

- Isparta ve Burdur

Isparta Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, il genelinde toplam 84 bin 801 öğrenci ile 7 bin 140 öğretmenin ara tatilden sonra yeniden ders başı yaptığını söyledi.

İl genelinde toplam 476 okulda yeniden eğitimin başladığını belirten Baydur, öğrencilere ve öğretmenlere başarılar diledi.

Burdur'da ara tatilin ardından il genelinde 42 bin 932 öğrenci ile 3 bin 662 öğretmen okullarda buluştu.

Eğitim-öğretime kaldıkları yerden devam eden öğretmen ve öğrenciler, heyecanla ders başı yaptı.

İl Milli Eğitim Müdürü Nesrin Kakırman öğrencilere ve öğretmenlere başarılar diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.